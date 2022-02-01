HANDE YENER’DEN OLAY SANDALYE DANSI

Hande Yener tezahüratlara dayanamayıp iki sefer bis yaptığı dünya starlarını aratmadığı sahne tarzı ile Mask Beach performans hall’de verdiği konserin ardından Hatay bulunan Kalyon Live performans salonunda verdiği konserinde dansçılarıyla yaptığı sahne şovu dakikalarca alkışlandı. Siyah mayosu ve kırmızı dantel çorabı ile tamamladığı sahne kostümü ile büyük beğeni alan Yener’in Hatay’da dansçılarla yaptığı sandalye sana şovu’da büyük beğeni aldı. Konser esnasında Yener’e bazı hayranları tarafından Durmak yok yola devam tezahüratları yapıldı.