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HANDE YENER’DEN OLAY SANDALYE DANSI

HANDE YENER’DEN OLAY SANDALYE DANSI
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09 Mayıs 2022 - 15:39

Hande Yener tezahüratlara dayanamayıp  iki sefer bis yaptığı dünya starlarını aratmadığı sahne tarzı ile  Mask Beach performans hall’de verdiği konserin ardından Hatay bulunan  Kalyon Live performans salonunda verdiği konserinde dansçılarıyla yaptığı sahne şovu dakikalarca alkışlandı. Siyah mayosu ve kırmızı dantel çorabı ile tamamladığı sahne kostümü ile büyük beğeni alan Yener’in  Hatay’da dansçılarla yaptığı sandalye sana şovu’da büyük beğeni aldı. Konser esnasında  Yener’e bazı hayranları tarafından Durmak yok yola devam tezahüratları yapıldı.

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