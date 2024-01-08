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Abdulkadir Selvi’den Ali Koç’a: ‘Bu uyarı senin için…’

Abdulkadir Selvi’den Ali Koç’a: ‘Bu uyarı senin için…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Ocak 2024 - 10:25

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Ali Koç’a ‘bu uyarı senin için’ diyerek seslendi.

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