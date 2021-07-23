Dalgalarla İmtihan

Adı son zamanlarda Tolga Güleç‘le anılan Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını yayınladı. Denizde birbirinden farklı pozlar veren oyuncu, paylaşımının altına “Oh no” notunu düştü.
KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Altı kare yayınlayan Doğandemir, bir ara dalgalar nedeniyle düştü. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Doğandemir’e kısa sürede binlerce beğeni geldi.
TAKİPÇİLERİ HAYRAN KALDI
Oyuncuya sevenleri, “Çok güzelsin” ve “Bebek” gibi mesajlar gönderdi. Doğandemir, bir gün öncede bikinili karesini Instagram’ın hikaye bölümünden yayınlamıştı.