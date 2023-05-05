Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
05 Mayıs 2023 - 17:29

Sahne tarzı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den yine olay yaratacak açıklamalar geldi. Görgüzel, sektöre ilk girdiği dönemde tacize uğradığını itiraf etti.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 1

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla YouTube’da yayınlanan “Haber Bahane” programına konuk oldu. Her açıklaması olay olan Selen Görgüzel’den bomba itiraflar geldi. Müzik ve oyunculuk sektörüne ilk girdiği dönemde yaşadığı zorlukları anlatan Görgüzel çarpıcı itiraflarda da bulundu.

118

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 2

Müzik ve oyunculuk sektörüne ilk girdiği dönemde yaşadığı zorlukları anlatan Görgüzel şunları söyledi:

218

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 3

”BABAM YAŞINDAKİ ADAMLAR…”

Benim sektöre girdiğim dönem annemlerin boşanmasına ve babamın iflasına denk geldiği için bana çok müdahale edemediler.

318

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 4

İlk evliliğim biraz ailemden kaçış için yapıldı. Sektöre çok küçük yaşlarda girdiğim için bana çok kirli ve savunmasız geldi. Çok yalnızdım…

418

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 5

Babam yaşındaki adamlar benimle beraber olmaya çalışıyorlardı. Onların teklifleri ve yaklaşımları bana kendimi çok kötü hissettiriyordu. Onlar utanmıyordu ben utanıyordum.

518

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 6

‘ONUN BUNUN YATAĞINDAN GEÇMEZSEN BU İŞ OLMAZ’ DEDİLER

Bana ‘kızım bu yollardan geçmezsen asla olmaz’ diyorlardı. Bir hedefin var ve hayallerin var. Yapmak istediğin iş için ‘onun bunun yatağından geçmezsen bu iş olmaz’ diyorlar.

618

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 7

Ama benim canım öyle bir şey yapmak istemiyor, ben öyle biri olmak istemiyorum. Ben gerçekten başararak işimi yapmak istiyorum.”

718

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 8

“TACİZE UĞRADIM”

”Hiç istemediğin biriyle beraber olmak zorunda kaldın mı?” sorusu üzerine sözlerine devam eden Görgüzel, “Allah’a şükürler olsun ki öyle bir şey olmadı. İstemediğim birçok insan beni zorladı. Tacize uğradım ama hepsine de bedelini ödettim. Hiçbir şey kimsenin yanına kalmadı hayatımda. Anında da tokat atarak ödettim, sonra da hukuksal anlamda da ödettim” açıklamasını yaptı.

818

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 9

Görgüzel sektörde yaşadığı bir olayı da hatırlatarak; şunları söyledi:

918

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 10

Bir dizi setinde yaşadığım bir taciz olayı vardı ve basına da sirayet etmişti. Kızım o zaman çok küçük olduğu için onu anneme emanet ederek şehir dışına işe gitmiştim.

1018

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 11

Evdeki bütün geçimi ben sağlıyordum ve sette yönetmenin beni meta olarak görmesine çok sabır gösterdim. Bu olay mahkemeye taşındı ve davayı kazandım.

1118

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 12

Bu süreç uzun sürdüğü için kanal diziyi durdurmuştu ve benim adım sorunlu oyuncuya çıktı ve bir süre iş bulamadım. Hakkımı savunmak isterken reklam yapmakla suçlandım.

1218

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 13

”HAMDİ’Yİ DÜZENLİ OLARAK ALDATTIM”

Selen Görgüzel “Hamdi Alkan’ı aldattınız mı?” sorusuna verdiği yanıtla da herkesi şoke etti. Ünlü aldatma sorusuna şu yanıtı verdi:

1318

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 14

“Evet ama gözle. Yakışıklı çocuk geçtiğinde bütününe bakarım. Hamdi’yi düzenli olarak aldattım. Hamdi’ye de hep bakıyordum. Güzel kadına, eve, arabaya ve çiçeğe bakarım.” 

1418

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 15

“Eski eşim yönetmen olduğu ve oyuncu seçtiği için güzel kadın ya da erkek gördüğümde oyuncu olması için tanıştırıyordum.”

1518

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 16

”LİBİDOM YÜKSEK DEĞİL”

Şarkıcı, “Cinsel hayatınızda başarısız mısınız?” sorusuna ise “Benim libidom yüksek değildir ve sapyoseksüel biriyim. Cinsel hayat düşkünlüğüm yok, aklıma gelmiyor. Benim eril enerjim yüksektir. İlişkilerde baskın biriyim” cevabını verdi.

1618

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 17

”SAHNEDE KENDİMLE SEVİŞİYORUM”

İşini çok sevdiğini ve aşık olduğunu dile getiren Selen Görgüzel ”Sahnede kendimle sevişiyorum, en büyük hazzı sahnede yaşıyorum” açıklamasıyla da gündem oldu.

1718

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’ - Sayfa 18

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tesla zam yaptıTesla zam yaptı
SONAR araştırmanın son anketi dengeleri değiştirir! Hakan Bayrakçı canlı yayında açıkladıSONAR araştırmanın son anketi dengeleri değiştirir! Hakan Bayrakçı canlı yayında açıkladı
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacakSahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Togg’a yeni özellik geliyor! Dünyada bir ilk…Togg’a yeni özellik geliyor! Dünyada bir ilk…
Haluk Levent’in sır fotoğrafları ortaya çıktı! Doktor, mimar, asker, öğretmen…Haluk Levent’in sır fotoğrafları ortaya çıktı! Doktor, mimar, asker, öğretmen…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan muhalefete ‘slogan’ çıkışı: Hesabını sormak lazım!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: İstanbul’un nüfusu 5 yılda 2.5 milyon azalacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pepe’den ‘ırkçılık’ suçlaması! ‘Bu kabul edilemez, hakem duydu ama…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demirören’in Ziraat borçlarında flaş gelişme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana Saimbeyli merkezli deprem oldu. AFAD büyüklüğünü açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Türkiye’nin altın talebi’ ile ilgili flaş açıklama! ‘Olağanüstü seviyelerde…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tesla zam yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Benzine indirim geliyor! Yeni fiyatlar ne olacak?
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !