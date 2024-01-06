Naci Görür, Bolu’daki depremin ardından harita paylaştı: Bunlardan biri kırılmış olmalı

Bolu’da saat 01.03’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Naci Görür, depremin ardından haritalı paylaşım yaparak açıklamalarda bulundu.
Bolu merkezde 4,2 büyüklüğünde Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak’ta da hissedilen dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bolu merkezde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
Görür, bölgeye ilişkin haritayı paylaşarak, “Bolu- Mesciçele’de 4,2 deprem oldu. Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı” dedi.