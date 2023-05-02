Hamburger yerken kalpleri kenetlenmişti: Aşığım sana, savaşçım benim!

“Hamburger yerken kalbim ona kilitlendi.. ” Beklenmedik bir şekilde başlayan aşklarını işte böyle tanımlamıştı ünlü oyuncu. Aradan yıllar geçti. Anlattığına göre her konuda tam olarak anlaşamasalar da aşkları hala ilk günkü heyecanıyla sürüp gidiyor. Belki bunda aralarındaki farklılıkların da katkısı var. Ünlü çift, ateşi hiç sönmeyen aşklarının son örneklerinden birini de bir sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi.

YİNE AŞKINI İLAN ETTİ

2016 yılından bu yana aşk yaşayan, nişanlanan ve hatta birlikte bir kız bebek sahibi olan Orlando Bloom ile Katy Perry’den söz ediyoruz. Ünlü çift, bir Altın Küre ödül töreninde ilk kıvılcımı yananyanan birlikteliklerini hala aynı şekilde sürdürüyorlar.

Farklılıklarına rağmen birbirleriyle nasıl uyum içinde yaşadıklarını Katy Perry’nin bir sosyal medya paylaşımı bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlü çiftin sosyal medyadaki yazışması hayranlarını da heyecanlandırdı.

Siyah ve beyaz uyumu içinde giyindikleri bir dizi pozlarını Instagram’danpaylaşan Katy Perry nişanlası Orlando Bloom’a oradan aşkını ilan etti. Perry söz konusu paylaşımda takipçilerine ‘Sizinlebirlikte, aynı anda paspasa eğilecek ve sonra aynı anda ayağa kalkacak bir partner bulun, Seni seviyorum savaşçım” diye yazdı.

‘AŞKIMIZI SEVİYORUM’ DİYE YANIT VERDİ

Bu paylaşıma Orlando Bloom dan yanıt geldi. “Seni seviyorum. Aşkımızı seviyorum. Zaten başka türlü olamazdı.” Bloom aynı zamana bu aşkı, bir tür bomba olarak tanımladı.

İki nişanlının sosyal medya üzerinden bu yazışması hayranlarını da heyecanlandırdı. Onlar da ünlü çifte kendi sevgilileri ya da eşleriyle ilişkileri hakkında bazı ipuçları verdi.

HİÇ SIKILMIYORUZ

Katy Perry ile Orlanda Bloom, 2016 yılından bu yana uyumlu bir birliktelik sürdürüyor.Bloom, Flauntdergisine Perry ile ilişkisinin nasıl olduğunu ve ayrılmadan nasıl bugünlere geldiklerini şöyle anlatmıştı: ” Biz farklı havuzlardayız. Ama benim onun havuzunu anlamam gerekmiyor. Anrı şekilde o da benim havuzumu anlamak zorunda değil. Yalan söylemeyeceğim, bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor.”

Bloom’un anlattığına göre aralarındaki farklılıklara rağmen Perry ile uyumlu bir ilişkileri var.

Bloom kimi zaman Katy Perry’le duyguları ve yaratıcılıkları konusunda mücadeleettiklerinibelirtip. “Yine de aramızda benzersiz bir bağ olduğu için kendimizi şanslı hissediyoruz.Kesinlikle sıkıldığımız bir an bile yok” diye sözlerini sürdürdü.

Görünü göre aralarındaki farklılıklara rağmen uyumu yakalayan Perry ile Bloom, 2020 yılında Daisy Dove adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldular.

ALTIN KÜRE GECESİNDE HAMBURGER YERKEN TANIŞTILAR

Aslnda Perry ile Bloom’un tanışması da oldukça ilginç. Gelin onu da bir hatırlayalım. Çift ilk kez 2016 yılındaki Altın Küre geçesinde tanıştı. Zaten ondan sonra da birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Hatta söylediğine göre Bloom’un Perr’yye aşık olması için ona bir kez bakması yetti.

Bloom , Perry’den etkilendiği ilk anı şöyle anlatmıştı: “Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında. Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada “Ooo! Sanırım bu Katy Perry!” diye aklımdan geçirdim.”

Orlando Bloom, Katy Perry’nin, ünlü oyuncu Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini de anlattı. Söylediğine göre, o masaya kutularla hamburger taşındığını görüp kararını verdi. Denzel Washington’ın yanına giden Orlando Bloom, hemen meslektaşına “Bir tane alabilir miyim?” diye sordu. Denzel Washington da ona “Elbette” dedi. O sırada aynı masada oturan Perry’ye göz kırptı. İşte o şekilde ünlü çiftin aşkının ilk kıvılcımı da yandı.

Katy Perry, ilk evliliğini 2010 yılında Russell Brand ile yaptı. Fakat evlilik sadece iki yıl sürdü.

Orlando Bloom ise 2010 ile 2013 arasında model Miranda Kerr ile evliydi. Çiftin bu evlilikten Flynn Christopher adında 12 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.