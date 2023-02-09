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Haluk Levent, Kıvanç Tatlıtuğ ve Oktay Kaynarca’dan deprem dayanışması! Firmalarla görüşecekler

Haluk Levent, Kıvanç Tatlıtuğ ve Oktay Kaynarca’dan deprem dayanışması! Firmalarla görüşecekler
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09 Şubat 2023 - 15:21
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde ilk günden beri kolları sıvayan AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, acil ihtiyaçların giderilmesi için firmalarla görüşecek. Levent’e pazarlık esnasında ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Oktay Kaynarca da eşlik edecek.Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent de ekibiyle depremzedelerin yardımı için seferber oldu. Levent, zaman zaman sosyal medyadan da deprem bölgesinden son durumu aktarıyor.

İSTANBUL’A GELDİ

10 ili etkileyen depremde ilk günden beri büyük çaba harcayanlardan biri olan Levent, son olarak deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlar için İstanbul’a geldi.

Ünlü isim burada gerekli malzemeler için firmalarla görüşecek, pazarlık edecek. Bu sürede Levent’e iki ünlü oyuncu da eşlik edecek.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Twitter’dan son durumu aktaran Levent, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgenin acil ihtiyaçları için İstanbul’a geldim. Çadırdan jeneratöre , güneş enerjisi şirketlerinden , yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda sıkı pazarlık yapacak Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak. Her yerle görüşeceğiz.”

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