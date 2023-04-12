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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı

Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı
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12 Nisan 2023 - 16:05

Meryem Uzerli’nin paylaştığı son fotoğrafta eski halinden eser kalmadığı tamamen farklı bir insan gibi göründüğü görüldü.

Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 1

Ekranların efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl’da Hürrem Sultan rolüyle ünü ülke sınırlarını aşan Meryem Uzerli, güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken bir isimdi.

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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 2

Meryem Uzerli’nin son hali ise eski halinden eser kalmadığını gözler önüne serdi.

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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 3

Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 4

Takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Uzerli’nin yüzündeki şişlikler “O eski halinden eser yok şimdi” dedirtti.

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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 5

Pek çok dizi ve film ile kendisine hayran bırakan Meryem Uzerli, en büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl ile yakalamıştı.

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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 6

Reklam projelerine ağırlık veren oyuncu, son dönemde tüm vaktini kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya’da geçiriyor.

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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 7

Yüzüne zaman zaman bazı dokunuşlar yaptıran ünlü isim, son uygulattığı estetik işlemlerle görenleri şaşkına çevirdi.

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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 8

Sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla estetiğin dozunu kaçırdığı görülen Uzerli, çene ve yanak dolgusuyla bambaşka biri oldu.

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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 9

İşte Meryem Uzerli’nin son hali…

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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 10
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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 11
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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 12
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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 13
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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 14
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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 15
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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 16
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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 17
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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 18
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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 19
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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 20
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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 21
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Meryem Uzerli estetik kurbanı oldu: Görenler tanıyamadı - Sayfa 22

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