Halka Soğan Ekmek Yiyin Diyen AKP’lilerin Yeğenleri Lüks İçinde Yaşıyormuş
Halka Soğan Ekmek Yiyin Diyen AKP’lilerin Yeğenleri Lüks İçinde Yaşıyormuş
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın yeğenleri, soğan ekmek yemek zorunda kalmayacak gibi. O hayattan lüks kesitlerin bir kısmı için buyurun…
Türk Lirasının her geçen gün değer kaybettiği ve ekonomik krizin artık tavan yaptığı günlerden geçiyoruz. Vatandaşın bir çözüm beklediği hükümet sözcüleri ise bu konuyla ilgili beklenmedik açıklamalarıyla gündeme geliyorlar.
AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde şöyle bir açıklama yapmıştı:
Belki soğan ekmek yiyeceğiz günlerce, aylarca, belki yiyeceğiz ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, bu ülkede gözü olanın gözünü çıkarmak her birimizin boyunun borcudur.’
Soğan ekmek tartışması devan ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, muhalefete “müptezeller” şeklinde hitap ederek şu sert tweet’i attı.
Saral’ın bu paylaşımından sonra sosyal medyada Saral’ın yeğenlerinin lüks hayatından kesitler yeniden gündem oldu. AKP Çocukları isimli hesabın paylaştığı fotoğraflardan bazıları şöyle:
Soğan ekmek tartışmalarının ardından yeniden gündeme gelen bu fotoğraflarla ilgili sosyal medya tepkilerinin bir kısmı ise şöyle: