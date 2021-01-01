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EPDK’dan akaryakıt zammı haberlerine açıklama!

EPDK’dan akaryakıt zammı haberlerine açıklama!
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25 Kasım 2021 - 15:32

EPDK’dan akaryakıt zammı haberlerine açıklama!

EPDK, akaryakıt sektörü zamları haberleriyle ilgili bir açıklama yayımladı.

EPDK'dan akaryakıt zammı haberlerine açıklama!

 EPDK, akaryakıt sektörü zamları haberleriyle ilgili bir açıklama yayımladı. EPDK’dan yapılan açıklamada söz konusu haberlerin doğru olmadığı belirtilerek “Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir” dendi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün bazı basın – yayın organlarında ‘benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG’ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı’ yönünde haberler çıkmıştır. Gerek bu haber gerekse son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda infial oluşturmayı amaçlayan haber ve yorumlar ile ilgili bir basın açıklaması ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle söz konusu haber doğru değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır. Pandemi koşullarında devletimiz eşel mobil sistemi ile uluslararası piyasalardan kaynaklanan olağanüstü fiyat hareketlerinin vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtılmasını sağlamış, 60 milyar TL’yi aşan bir vergi gelirinden fedakarlık etmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV’nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaktadır.

“İKMAL KRİZİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Ayrıca bilindiği üzere yurt sathında 13 bini aşkın akaryakıt bayii hizmet vermektedir ve herhangi bir ikmal krizi kesinlikle söz konusu değildir. Kurumumuz tarafından otomasyon sistemi sayesinde bütün bayilerin anlık satışları takip edilmekte, herhangi bir bayinin -fiyat artışlarından kar etmek için- vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. “

 

 

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