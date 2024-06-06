Survivor All Star’da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu! ‘Kendime sinirlenmeye başladım’

Batuhan Karacakaya, “Ogeday aldı dokunulmazlığı, Atakan’ın adını söyledi. Atakan’ı geçen hafta ben söylemiştim ama ben söylediğimde Atakan’ın çok seçeneği vardı. Takımcılık yapacak mıyım, yapmayacak mıyım orasını bilmiyordu. Yunus Emre vardı. Bir sürü seçenek varken ben Atakan’ın adını söylemiştim. Şimdi Ogeday’ın aslında fazla seçeneği kalmadı. Aralarında 3 kişi varsa zaten birisi potada.” dedi.
‘KENDİME SİNİRLENMEYE BAŞLADIM’
Seda Ocak, “Önemli olan bugün. En kötü performanstan da girebilirim. Şu anda çünkü Atakan’ın öyle bir ihtimali kalmadı. Atakan zaten potada. Yunus Emre ile ben kaldık. Şu an Yunus Emre’nin üstündeyim ama bugünkü performansım tabii ki önemli. Kolye alamadıkça çok sinirleniyorum. İlk turda kolyeyi alan adamla eşleşiyorum. Saniyelik oyunlar veriyorum. Kendime sinirlenmeye başladım.” şeklinde konuştu.
‘BU İKİSİ BANA KARŞI’
Atakan, “Yunus Emre’ye doğru baktı. Kafasında bir şeyler kurmuş girmeden. Hani ben bazen böyle takım seçerken, isim söylediğimde yapıyorum ya ters köşe ama dün Ogeday’ın ne demek istediğini tam anlamadım. Ogeday benim adımı söyledi. Akıl hocasından akıl alıpta mı söyledi yoksa stratejiyi beraber mi kurdular onu da bilmiyorum ama anladığım bir şey var. Bu ikisi bana karşı, bu artık çok net” dedi.
‘ATAKAN BENİM ADIMI SÖYLEYECEKTİ’
Ogeday, “Oyun alanında vesaire sürekli bir şey söylediğimde bana hep sert cevaplar, şakayla karışık bir şeyler söylediğimde hep ofansif, daha da kabaca bir tavırla geliyor. Bunlar benim hoşuma gitmedi. Bireysel dokunulmazlığı Hilmi değil de Atakan asla, Atakan benim adımı söyleyecekti.” ifadelerini kullandı
DOKUNULMAZLIK BATUHAN’IN
Bireysel dokunulmazlığın final oyununda Batuhan Karacakaya, Yunus Emre Özden’e karşı 3-0 kazandı. Batuhan ödülden Ogeday, Seda ve Nefise’nin faydalanması için isimlerini söyledi. Ekip ödül olarak tavuk ve makarna yedi.
ELEME ADAYLARI
Haftalık performansa göre üçüncü eleme adayı Seda Ocak oldu. Batuhan, dördüncü eleme adayı olarak Nefise’nin ismini söyledi. Düellonun ilk turunda Nefise ile Atakan, Merve ile Seda yarışacak.