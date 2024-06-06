Survivor All Star’da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu! ‘Kendime sinirlenmeye başladım’

‘BU İKİSİ BANA KARŞI’

Atakan, “Yunus Emre’ye doğru baktı. Kafasında bir şeyler kurmuş girmeden. Hani ben bazen böyle takım seçerken, isim söylediğimde yapıyorum ya ters köşe ama dün Ogeday’ın ne demek istediğini tam anlamadım. Ogeday benim adımı söyledi. Akıl hocasından akıl alıpta mı söyledi yoksa stratejiyi beraber mi kurdular onu da bilmiyorum ama anladığım bir şey var. Bu ikisi bana karşı, bu artık çok net” dedi.