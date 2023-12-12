Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı sonrası TFF’den flaş karar! Süresiz olarak ertelendi…

Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı sonrası TFF’den flaş karar! Süresiz olarak ertelendi…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
12 Aralık 2023 - 15:07

Türk futbolu, yaşanan hakem skandalıyla sarsıntıya uğradı! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulundu. Bu olay sonrasında olağanüstü toplanan TFF’den flaş bir açıklama geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi, “Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.” ifadelerini kullandı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ankaragücü-Rizespor maçının bitiş düdüğüyle sahaya girerek orta sahadaki hakem Halil Umut Meler’e yumruk atarak yere düşürdü. Halil Umut Meler’in sol gözü şişti.

Başkan Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e yaptığı saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulunun Levent’te yaptığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıya sert tepki gösteren Mehmet Büyükekşi, “Halil Umut Meler’e yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz.” ifadesini kullandı.

Saldırının Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapıldığına vurgu yapan Büyükekşi, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerinin, televizyon yorumcularının hakemleri hedef gösteren sorumsuz açıklamaları bugün bu alçak saldırıya zemin hazırlamıştır. Yıllar önce olmuş bazı olayları bugün olmuş gibi sürekli gündeme getiren herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Bu insanlık dışı saldırının sorumluları ve azmettiricileri hakkında devletimizle eş güdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlanmıştır. Sorumlu kulüp, kulüp başkanı, yöneticileri ve Halil Umut Meler’e saldırıda bulunan tüm suçlular, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahsun Kırmızıgül’ün çektiği diziye iki flaş isim daha katıldıMahsun Kırmızıgül’ün çektiği diziye iki flaş isim daha katıldı
Özgür Özel öldürülen kuryenin evini ziyarete gidiyorÖzgür Özel öldürülen kuryenin evini ziyarete gidiyor
Emre Belözoğlu’nun hakeme parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı. Saldırıdan sadece 15 saniye önce…Emre Belözoğlu’nun hakeme parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı. Saldırıdan sadece 15 saniye önce…
Asabi astrolog tek tek sıraladı. 2024 yılının son ayında neler olacak?Asabi astrolog tek tek sıraladı. 2024 yılının son ayında neler olacak?
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal kararUyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazar Ergüçlü’den sosyal medyayı sallayan cesur pozları olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahsun Kırmızıgül’ün çektiği diziye iki flaş isim daha katıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel öldürülen kuryenin evini ziyarete gidiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emre Belözoğlu’nun hakeme parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı. Saldırıdan sadece 15 saniye önce…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asabi astrolog tek tek sıraladı. 2024 yılının son ayında neler olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ne konuştular
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı sonrası TFF’den flaş karar! Süresiz olarak ertelendi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıya skandal savunma: “Ben tokat attım, o kendini yere attı”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Rekabet Kurumu’ndan iki gıda şirketine para cezası!Aralık 8, 2023-4:07 pm
Hafta sonu geliyor gelmekte olan. Meteorolojiden 14 il için uyarıAralık 8, 2023-4:00 pm
2023-İSG/2 pazar günü yapılacakAralık 8, 2023-12:48 pm
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastıAralık 8, 2023-12:45 pm
Mevduat faizleri yüzde 50’ye yaklaştı!Aralık 8, 2023-12:39 pm
8 Aralık dolar ne kadar oldu?Aralık 8, 2023-12:01 pm
8 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Aralık 8, 2023-11:30 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !