HAKAN FİDAN’DAN DEVA PARTİSİ ÜYELERİNE “GÜNCELLEME” TAVSİYESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Suriye politikası hakkında yaptığı açıklamalarda DEVA Partisi üyelerine yönelik dikkat çeken bir tavsiyede bulundu. Fidan, parti üyelerinin kendilerini güncellemeleri gerektiğini ve “rasyonelliğe” ihtiyaç duyduklarını belirtti.

“KÜRDOFOBİK” ELEŞTİRİSİ

Fidan, Suriye’deki PKK terör örgütünün bulunduğu bölgelere ilişkin olarak, “Kimin ‘kürdofobik’ olduğu, kimin başka Kürt etnisitelerinden alerji duyduğu tarihsel olarak da veri olarak da matematik olarak da ortada” diyerek DEVA Partisi’ne yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye’nin Erbil ile olan ilişkilerinin ve Suriye’deki meşru Kürt temsilcileriyle olan ilişkilerinin açık olduğunu belirten Fidan, “Bize silah çekenlere düşmanlık yapmamızı, ‘kürdofobik’ olarak nitelendirmeniz gerçeklikle bağdaşmıyor” ifadelerini kullandı.

“GÜNCELLEMELERİ GEREKİYOR”

Fidan, açıklamalarında DEVA Partisi üyelerine 2025 yılına girerken kendilerini güncellemeleri gerektiğini vurgulayarak, “Biraz rasyonelliğe, biraz sınıf atlamaya, biraz update’e ihtiyacımız var. Üçüncü dünyacı demagoji ile bir yere gitme şansımız yok. Kendi siyasi çizginize de hizmet etmek için biraz update edin kendinizi” dedi.

POLİTİK İLİŞKİLERDE GÜNDEM OLUŞTU

Fidan’ın bu açıklamaları, Türkiye’nin iç politikaları ve bölgesel stratejileri hakkında önemli bir gündem maddesi oluşturdu. Hem iç siyasetteki partiler arasında hem de Türkiye’nin dış politikasındaki duruşları üzerine yeni tartışmalar başlatan açıklamalar, DEVA Partisi’ne yönelik eleştirileri bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com