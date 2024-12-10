ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’TAN İMRALI AÇIKLAMASI: DEM PARTİ’NİN GÖRÜŞME TALEBİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda yüz yüze görüşme talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, talebin alındığını ve uygun bir gün belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

DEM PARTİ’NİN TALEBİ NEYDİ?

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 26 Kasım’da Adalet Bakanlığı’na başvurarak, Abdullah Öcalan ile İmralı’da yüz yüze görüşme talebinde bulundu. Bu talep, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

BAKAN TUNÇ: “DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Adalet Bakanı Tunç, başvuru ile ilgili şunları söyledi:

“DEM Parti’nin görüşme talebine ilişkin süreç devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesi için çalışmamız olacak. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız.”

DEVLET BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada, İmralı ile DEM Parti heyeti arasında yüz yüze temasın gecikmeden yapılması gerektiğini belirtti. Bahçeli’nin bu açıklaması, süreçte dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

GÖRÜŞMENİN TARİHİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Görüşmenin tarihi ve detayları henüz netleşmedi. Adalet Bakanlığı, bu konuda değerlendirme sürecini sürdürüyor. DEM Parti heyetinin talebi ve bu süreç, kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/