Hakan Çalhanoğlu attı, Inter kazandı! Şampiyonlar Ligi’nde gecenin toplu sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftanın fikstürü bu akşam oynanan birbirinden zor karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Kendi sahasında Arsenal’i konuk eden Inter mücadeleden Hakan Çalhanoğlu’nun penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrılmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica ise Bayern Münih deplasmanından eli boş döndü ve güçlü rakibine 1-0’lık skorla mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin toplu sonuçları şu şekilde:
Club Brugge 1-0 Aston Villa
Shakhtar 2-1 Young Boys
Bayern 1-0 Benfica
Kızılyıldız 2-5 Barcelona
Feyenoord 1-3 Salzburg
Inter 1-0 Arsenal
PSG 1-2 Atletico Madrid
Sparta Prag 1-2 Brest
Stuttgart 0-2 Atalanta