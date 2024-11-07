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Hakan Çalhanoğlu attı, Inter kazandı! Şampiyonlar Ligi’nde gecenin toplu sonuçları

Hakan Çalhanoğlu attı, Inter kazandı! Şampiyonlar Ligi’nde gecenin toplu sonuçları
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 10:11
Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta fikstürü bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Inter, Arsenal’i kendi sahasında mağlup ederken tek gol milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’ndan geldi.

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