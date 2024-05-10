Hafize Gaye Erkan’la ilgili yeni atama iddiası! Türkiye’yi temsil edecek…

Hafize Gaye Erkan’ın, OECD Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atanacağı ileri sürüldü.
Merkez Bankası eski başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, iktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’na (OECD) Türkiye daimi temsilcisi olarak atanacağı iddia edildi.
TARTIŞMALARIN HEDEFİ OLMUŞTU
Türkiye’nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olarak 8 Haziran 2023’te göreve başlayan Hafize Gaye Erkan, geçen şubat ayında görevden affını isteyerek istifa etti.
Hafize Gaye Erkan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile yaptığı röportaj sonrası ilk kez eleştirilerin hedefi oldu.
Bir Merkez Bankası eski çalışanının CİMER’e yaptığı şikâyet ile gündeme gelen Hafize Gaye Erkan, babasının idari işleri yönettiği suçlaması ile karşı karşıya kaldı.
BÜYÜKELÇİ KADROSUNA ALINMIŞ OLACAK
Patronlar Dünyası’nın haberine göre Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’na (OECD) Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atanacak. Paris’te görev yapacak olan Hafize Gaye Erkan, aynı zamanda Büyükelçi kadrosuna alınmış olacak.