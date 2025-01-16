GAZZE’DE ATEŞKES SAĞLANDI

İsrail ve Hamas arasında 15 aydır süren çatışmaların ardından, taraflar arasında nihayet ateşkes anlaşması sağlandı. Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda, ABD’nin desteğiyle varılan bu ateşkes, Gazze’deki insani krizin hafifletilmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ATEŞKESİN TEMEL UNSURLARI

Ateşkes anlaşması, birçok önemli maddeyi içeriyor. İlk olarak, İsrail ordusunun Gazze’nin merkezinden kademeli olarak çekileceği belirtildi. Aynı zamanda, yerinden edilmiş Filistinli vatandaşlar kuzey Gazze’ye geri dönecekler. Ayrıca, Gazze’ye her gün 600 kamyon insani yardım gönderilecek. Bu yardımlar arasında 50 kamyon yakıt ve 300 kamyon ise kuzey bölgesine tahsis edilecek.

ESİR TAKASI VE GÖZALTI KARARLARI

Anlaşma kapsamında, Hamas, İsrailli rehineleri aşamalı olarak serbest bırakacak. Öncelik kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üstü erkeklere verilecek. İsrail ise her sivil rehine için 30, her kadın asker için ise 50 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

ULUSLARARASI GÖZETİM VE GARANTÖRLER

Ateşkesin uygulanması için Katar, Mısır ve ABD’nin garantörlüğünde bir denetim mekanizması oluşturulacak. Ancak anlaşmanın duyurulmasının hemen ardından, İsrail Gazze’ye hava saldırıları düzenledi ve Gazze’den İsrail’e roket atışı yapıldı. Bu olaylar, ateşkesin kırılgan olabileceğini gösteriyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER

ABD Başkanı Joe Biden, ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Filistinli sivillere hayati yardımların ulaştırılacağını vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise taraflara anlaşmanın uygulanması çağrısında bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateşkesin sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İsrail’in insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, ateşkes kararlarına uyması gerektiğini ifade etti.

GAZZE’DEKİ DURUM VE İNSANİ KRİZ

Gazze’deki ateşkes, bölgedeki insani krizin hafifletilmesi için büyük bir umut kaynağı. Savaşın sona ermesiyle birlikte, Gazze halkının yeniden normal yaşamlarına dönmesi bekleniyor. Ancak, operasyonların ardından yaşanan hava saldırıları ve roket atışları, ateşkesin ne kadar kalıcı olacağı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com