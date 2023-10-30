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Polis bile şaşırdı. Binlercesi çuvallar içinde bulundu

Polis bile şaşırdı. Binlercesi çuvallar içinde bulundu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Ekim 2023 - 14:04

İstanbul Başakşehir’de, taklit ayakkabı üretimi yapıldığı bilgisine üzerine polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 96 bin 22 adet taklit ayakkabı ele geçirildi. Operasyonda, D.O. isimli kişi gözaltına alındı.

İstanbul Polisinden taklit ayakkabı baskını…İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ürünlerle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Başakşehir’de bir iş yerinde, taklit ayakkabı üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Hazırlıklar yapıldı operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda, 96 bin 22 taklit ayakkabı, çok sayıda kutu, poşet, etiket ve ambalaj kâğıdı ele geçirildi. Operasyonda, D.O. isimli kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı.

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