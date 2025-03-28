HADİSE’DEN TUTUKLU GENÇLERE DUYGU YÜKLÜ MESAJ

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından art arda yaşanan siyasi gelişmelerle çalkalanırken, ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerine katılan bazı üniversite öğrencilerinin tutuklanması geniş çapta tepki çekti. Bu süreçte, sadece siyasiler değil, sanat ve müzik dünyasından da güçlü tepkiler yükselmeye başladı. Bu isimlerden biri de, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise oldu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşım ile dikkat çeken Hadise, gözaltına alınan ve tutuklanan üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması için çağrıda bulundu. “Gençlerin özgür düşünceleriyle yürüyüş yaparken gözaltına alınması içimi sızlatıyor. Aralarında 18 yaş altı çocuklar da var. Onların sesini duyalım ve hayatlarını umut dolu şekillendirmelerine yardımcı olalım. Lütfen gençleri serbest bırakın…” ifadelerini kullanan sanatçı, bu sözleriyle hem gençlere hem de kamuoyuna seslendi.

19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 23 Mart Pazar günü tutuklanmasının ardından başlayan toplumsal tepkiler dalga dalga yayılmış, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde protestolar organize edilmişti. Saraçhane Meydanı’nda başlayan ve ülke geneline yayılan gösterilere üniversite öğrencilerinin yoğun katılım göstermesi, gençlerin demokrasiye ve adalete olan bağlılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak bu barışçıl gösteriler sırasında çok sayıda genç gözaltına alınmış, bazıları ise tutuklanmıştı.

Hadise’nin bu çıkışı, yalnızca müzik dünyasında değil, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Binlerce kullanıcı, sanatçının sözlerine destek verdi, paylaşımlarına yorumlar yağdı. Özellikle genç kullanıcılar, Hadise’nin duyarlılığına teşekkür ederek, sanatçıların bu tür konularda seslerini yükseltmelerinin önemine vurgu yaptı.

Hadise’nin açıklamasında en dikkat çekici unsurlardan biri, tutuklananlar arasında 18 yaş altı gençlerin de yer aldığına dikkat çekmesiydi. Bu detay, olayın sadece bir “gösteri” meselesi olmadığını, aynı zamanda çocuk hakları ve özgürlükler bağlamında da değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Uzmanlar ve insan hakları örgütleri de, gençlerin tutuklanmasının hem psikolojik hem de toplumsal etkilerine dikkat çekerek, demokratik hakların baskı altına alınmasının uzun vadede büyük zararlar doğurabileceğini belirtiyor.

Toplumun sanatçılar aracılığıyla bilinçlenmesi ve bu tür olaylara duyarlılık geliştirmesi, demokrasinin canlı kalabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Hadise gibi milyonlarca kişiye ulaşan figürlerin, bu sorumluluğun farkında olarak seslerini yükseltmesi, yalnızca tutuklu gençler için değil, aynı zamanda gelecek nesillerin hak ve özgürlükleri için de umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Öğrencilerin serbest bırakılması için yapılan çağrıların etkili olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Ancak sanatçıların halkla birlikte bu adalet arayışına katılması, Türkiye’nin demokratik mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olabilir.

Kaynak: https://www.medyaradar.net