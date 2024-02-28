Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi

AŞKA GELDİLER
Hadise, mekânda Mert Ayaydın ile romantik anlar yaşadı. Siyah bir elbise giydiği görülen Hadise, sevgilisiyle dans etti.
Aşka gelen Hadise ile Mert Ayaydın, birbirlerine sarılıp öpüştü.
38 yaşındaki Hadise’nin Mert Ayaydın ile samimi anları objektiflere böyle yansıdı.
Mekândan ayrı ayrı çıkan ikiliden Mert Ayaydın, konuşmamayı tercih ederken Hadise, gazetecilerin “Hayırlı olsun” demesi üzerine gülümseyerek teşekkür etmekle yetindi.
Hadise, daha sonra otomobiline binip oradan uzaklaştı.
EVLİLİK BEŞ AY SÜRDÜ
Öte yandan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022’de aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. İkili, beş ay süren evliliklerini 30 Eylül 2022’de noktalamıştı.
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