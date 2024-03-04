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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı

Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Mart 2024 - 11:18

Şarkıcı Hadise’nin kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyada olay yarattı.

Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Geçen hafta iş insanı Yalçın Ayaydın’ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler’de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenen Hadise, önceki gün Bakü’de verdiği konserde çocuk istediğini söylemişti.

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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

İstanbul’a geri dönen Hadise şimdi de iddialı kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu.

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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Hadise Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflara şu notu düştü: “Seni dizlerine çökmeye zorlamak için yeterince şeyim var.”

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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Şarkıcının paylaşımına yorum yağdı.

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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 5

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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 6

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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 7

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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 8

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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 9

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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 10

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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 11

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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 12

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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 13

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Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı - Sayfa 14
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