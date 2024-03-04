Hadise kırmızılar içerisindeki pozlarıyla büyüledi! Notu sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Hadise’nin kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyada olay yarattı.
Geçen hafta iş insanı Yalçın Ayaydın’ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler’de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenen Hadise, önceki gün Bakü’de verdiği konserde çocuk istediğini söylemişti.
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İstanbul’a geri dönen Hadise şimdi de iddialı kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu.
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Hadise Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflara şu notu düştü: “Seni dizlerine çökmeye zorlamak için yeterince şeyim var.”
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Şarkıcının paylaşımına yorum yağdı.
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