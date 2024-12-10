GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI YÜZLEŞİYOR: YON SUK YEOL HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Güney Kore’de siyasi kriz derinleşiyor. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve yedi üst düzey yetkili hakkında Ulusal Meclis tarafından gözaltı kararı alındı. Sıkıyönetim ilanı sonrası yaşanan gelişmeler, ülkenin siyasi geleceğini etkileyebilecek önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

SIKIYÖNETİM İLANI VE TEPKİLER

3 Aralık 2024 tarihinde, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol muhalefeti hedef göstererek sıkıyönetim ilan etti. Bu karar, parlamentonun faaliyetlerini durdurmuş ve milletvekillerinin meclis binasına girişini engellemişti. Bu adım, hem Güney Kore içinde hem de uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılandı.

MECLİSİN KARARI VE SIKIYÖNETİMİN SONLANDIRILMASI

Ulusal Meclis, olağanüstü bir oturumda sıkıyönetimi kaldırmaya yönelik bir tasarıyı 190 oyla kabul etti. Meclis Başkanlığı, sıkıyönetimi hükümsüz ilan ederek, parlamentonun işleyişini yeniden başlattı. Bu kararın ardından, Devlet Başkanı Yoon sıkıyönetimi kaldırdığını duyurdu.

GÖZALTI KARARI VE SUÇLAMALAR

Ulusal Meclis, sıkıyönetim ilanında rol oynayan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve üst düzey yetkililer hakkında gözaltı kararı alınmasını içeren bir tasarıyı onayladı. Gözaltı listesinde, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun gibi önemli isimler de bulunuyor. Bu karar, ülkede siyasi tansiyonu daha da artırdı.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Güney Kore’deki bu gelişmeler, ABD ve Avrupa Birliği gibi uluslararası aktörlerin dikkatini çekti. Demokratik süreçlerin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması konusunda yapılan çağrılar, Güney Kore yönetimine yönelik baskıyı artırdı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/