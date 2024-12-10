NETANYAHU’DAN GOLAN TEPELERİ AÇIKLAMASI: “SONSUZA DEK BİZİM”

TRUMP’A TEŞEKKÜR

Netanyahu, açıklamasında, 2019 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararına atıfta bulundu. Bu kararı hatırlatarak, Trump’a teşekkürlerini iletti ve uluslararası desteğin önemini vurguladı.

ULUSLARARASI HUKUK VE TEPKİLER

Golan Tepeleri, 1967’den bu yana İsrail’in kontrolü altında bulunuyor. Ancak uluslararası hukuk, bu bölgeyi Suriye toprağı olarak tanıyor. İsrail’in bu açıklamaları, uluslararası arenada tartışmalara neden oldu. Birleşmiş Milletler ve birçok ülke, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanımıyor ve bu durumu işgal olarak nitelendiriyor.

BÖLGESEL DENGELER VE GELECEK

Netanyahu’nun açıklamaları, Orta Doğu’daki mevcut dengeleri yeniden şekillendirebilecek nitelikte. Golan Tepeleri’ndeki varlık, İsrail’in İran, Hamas ve Hizbullah’a yönelik stratejilerinde kritik bir rol oynuyor. İsrail, Suriye’deki rejim değişikliğinin ardından bu bölgede kontrolünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/