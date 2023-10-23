Joe Bıden ve Batılı liderler İsrail’e desteğini yineledi! Ortak açıklama geldi…

ABD Başkanı Joe Biden ve birçok Batılı liderden İsrail’e destek için ortak açıklama geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve birçok Batılı lider, ortak metin yayınladı. İsrail’in sivillere yönelik dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Ortak açıklamada, Kanada Başbakanı Jutin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya aşbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yer aldı. Bir kez daha İsrail’in Hamas’a karşı savunmasına destek verildi.
Sivillerin korunması dahil uluslararası insan hakları kurallarına da uyulması gerektiği vurgulandı. Gazze’ye yönelik insani koridorun açılması memnuniyet uyandırdı.