Gülseren Ceylan kendisinden 40 yaş büyük sevgilisi Mehmet Ali Erbil’e bakın ne hediye aldı

İddialara göre, Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan’ın, ilişkilerindeki temel sorunlardan birinin ev almak istemesi olduğu belirtilmişti. Ceylan’ın Erbil’e doğum gününde yaptığı sürpriz hediye, bu iddiaları biraz farklı bir ışık altına soktu. Gülseren Ceylan, sevgilisi Mehmet Ali Erbil’e bir köpek hediye etti.
Ayrılıklarının ardından yaşanan barışma sürecinde, Gülseren Ceylan’ın romantik jestiyle ilişkilerine yeni bir soluk getirdi. Ceylan, sevgilisine duyduğu aşkı dolu dizgin ifadelerle dile getirirken, “5 sene mi, 10 sene mi, ne kadar zamanımız varsa o zamanı güzelleştirmek, seni mutlu etmek ve sevmek için harcayacağım” sözleriyle duygularını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.