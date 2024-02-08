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Gülseren Ceylan kendisinden 40 yaş büyük sevgilisi Mehmet Ali Erbil’e bakın ne hediye aldı

Gülseren Ceylan kendisinden 40 yaş büyük sevgilisi Mehmet Ali Erbil’e bakın ne hediye aldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Şubat 2024 - 11:58
Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük nişanlısı Gülseren Ceylan’dan ayrılmasıyla gündeme düşmüştü. İddialara göre, Ceylan’ın Erbil’den ayrılmasının sebebi, Erbil’in pahalı hediyeler satın almayı reddetmesiydi. Bakın Erbil’e genç sevgilisi ne hediye aldı.Son zamanlarda evlenme hazırlığı yaparken ani bir ayrılık yaşayan çiftin, aralarındaki anlaşmazlıkların sebepleri merak konusu olmuştu. Gülseren Ceylan’ın, Erbil’e doğum gününde yaptığı sürpriz hediye gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre, Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisi Gülseren Ceylan’ın, ilişkilerindeki temel sorunlardan birinin ev almak istemesi olduğu belirtilmişti. Ceylan’ın Erbil’e doğum gününde yaptığı sürpriz hediye, bu iddiaları biraz farklı bir ışık altına soktu. Gülseren Ceylan, sevgilisi Mehmet Ali Erbil’e bir köpek hediye etti.

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Ayrılıklarının ardından yaşanan barışma sürecinde, Gülseren Ceylan’ın romantik jestiyle ilişkilerine yeni bir soluk getirdi. Ceylan, sevgilisine duyduğu aşkı dolu dizgin ifadelerle dile getirirken, “5 sene mi, 10 sene mi, ne kadar zamanımız varsa o zamanı güzelleştirmek, seni mutlu etmek ve sevmek için harcayacağım” sözleriyle duygularını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

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