Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’
Aşk Mantık İntikam’ın yıldızı Burak Yörük’ün eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu. Kullanıcılar, “Acil silikon taktır” gibi yorumlar yaptı.
Aşk Mantık İntikam’ın yıldızı Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya, dekolteli paylaşımı ile sosyal medyada gündem oldu.
Siyah dekolteli elbisesi ile poz veren sosyal medya fenomeninin fotoğraflarına yorum yağdı.
Takipçileri Çetinkaya’ya ”Acil silikon taktır”, ”Göğüslerin hiç hoş durmuyor” ve ”Bunu giymesen daha iyiydi” gibi yorumlarda bulundu.
Sibil Çetinkaya’nın Instagram hesabında 475 bin takipçisi bulunuyor.
Ünlü ismin YouTube hesabında ise 400 bine yakın abonesi bulunuyor.
Sibil Çetinkaya’nın27 yaşındaki Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Medya ve İletişim bölümünü bitirdi.
Bir süre İngiltere’de yaşayan Çetinkaya, Londra’da oyunculuk eğitimi aldı.
Mezuniyetinin ardından TV8’de çalışan fenomen, YouTube’da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş kitlelerce tanındı.
Sibil Çetinkaya, bir dönem ünlü oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamış; Burak Yörük’ün Sibil Çetinkaya’yı aldattığı iddia edilmişti.
İşte o paylaşım…