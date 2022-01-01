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Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’
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08 Şubat 2022 - 13:33

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’

Aşk Mantık İntikam’ın yıldızı Burak Yörük’ün eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu. Kullanıcılar, “Acil silikon taktır” gibi yorumlar yaptı.

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 1

Aşk Mantık İntikam’ın yıldızı Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya, dekolteli paylaşımı ile sosyal medyada gündem oldu.

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 2

Siyah dekolteli elbisesi ile poz veren sosyal medya fenomeninin fotoğraflarına yorum yağdı.

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 3

Takipçileri Çetinkaya’ya ”Acil silikon taktır””Göğüslerin hiç hoş durmuyor” ve ”Bunu giymesen daha iyiydi” gibi yorumlarda bulundu.

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 4

Sibil Çetinkaya’nın Instagram hesabında 475 bin takipçisi bulunuyor.

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 5

Ünlü ismin YouTube hesabında ise  400 bine yakın abonesi bulunuyor.

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 6

Sibil Çetinkaya’nın27 yaşındaki Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Medya ve İletişim bölümünü bitirdi.

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 7

Bir süre İngiltere’de yaşayan Çetinkaya, Londra’da oyunculuk eğitimi aldı.

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 8

Mezuniyetinin ardından TV8’de çalışan fenomen, YouTube’da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş kitlelerce tanındı.

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 9

Sibil Çetinkaya, bir dönem ünlü oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamış; Burak Yörük’ün Sibil Çetinkaya’yı aldattığı iddia edilmişti.

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 10

İşte o paylaşım…

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 11
Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 12
Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 13
Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 14
Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 15

Burak Yörük’ün eski sevgilisi Sibil Çetinkaya’nın dekolteli pozu olay oldu! ‘Acil silikon taktır…’ - Sayfa 18

 

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