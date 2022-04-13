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Gülşen Modaya el attı

Gülşen Modaya el attı
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13 Nisan 2022 - 14:20

Ramazan ayından dolayı konserlerine ara veren şarkıcı Gülşen, boş kaldığı süreçte yeni bir işe girdi. Bir giyim markasıyla anlaşan şarkıcı, 50 parçalık kendi adını taşıyan özel bir koleksiyon hazırlayacak. Ünlü isim bu projesinden tamı tamına 3 milyon lira kazanacak.

Son birkaç aydır sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Gülşen, Ramazan ayı nedeniyle konserlerine ara verdi. Bu süreçte de boş durmayan şarkıcı, yeni bir sektöre girdi.

3 MİLYON LİRA KAZANACAK

Başarılı şarkıcı, daha önce Hadise ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerle çalışan bir giyim markasıyla anlaşma sağladı. Gülşen, anlaşma karşılığına marka için kendi adını taşıyan 50 parçalık özel bir koleksiyon hazırlayacak. Şarkıcı, 2 yıllık anlaşma karşılığında tamı tamına 3 milyon lira kazanacak. Öte yandan Gülşen’in hazırladığı koleksiyonun yaz sezonunda mağazalarda yer alması planlanıyor.

Gülşen, kendi kıyafet koleksiyonunu çıkartıyor

Gülşen, kendi kıyafet koleksiyonunu çıkartıyor

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