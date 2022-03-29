Ebrar Karakurt’tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine gündeme oturdu. TikTok’tan “Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır” ifadeleriyle bir video paylaşan Karakurt’a yüzlerce yorum geldi.