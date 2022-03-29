Ebrar Karakurt’tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine gündeme oturdu. TikTok’tan “Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır” ifadeleriyle bir video paylaşan Karakurt’a yüzlerce yorum geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı sporcusu Ebrar Karakurt, kariyeri kadar özel yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor.
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‘En İyi Smaçör’ ödülünün sahibi olan Karakurt, geçtiğimiz mayıs ayında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara’ya transfer olmuştu.
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Başarılı sporcu cinsel tercihi nedeniyle uzun bir süre çok konuşulmuştu.
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Ebrar Karakurt, bir dönem İmge ile yaşadığı aşka magazin gündeminden düşmüyordu.
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Geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisine küfürlü gönderme yapan Ebrar son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.
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TikTok’tan “Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır” ifadeleriyle bir video paylaşan Karakurt’a yüzlerce yorum geldi.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son olarak TikTok’tan “Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır” ifadeleriyle büyük ilgi gören bir video paylaştı.
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“SÖYLE İÇİNDEN BANA GEÇENİ”
“Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır” yazılı videoda Karakurt bir şarkının “Söyle içinden bana geçeni” sözlerini tekrarladı.
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Paylaşımına yüzlerce yorum gelen Karakurt ayrıca, bu karmaşıklık sebebiyle kafasına çantayla bile vurulduğunu itiraf etti.
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Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge, yaptığı paylaşımlarla bir dönem magazin gündeminden düşmüyordu.
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İşte güzel ismin öne çıkan bazı paylaşımları…
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