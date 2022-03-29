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Ebrar Karakurt’tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar

Ebrar Karakurt’tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
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29 Mart 2022 - 11:54

Ebrar Karakurt’tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine gündeme oturdu. TikTok’tan “Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır” ifadeleriyle bir video paylaşan Karakurt’a yüzlerce yorum geldi.

Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı sporcusu Ebrar Karakurt, kariyeri kadar özel yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 2

‘En İyi Smaçör’ ödülünün sahibi olan Karakurt, geçtiğimiz mayıs ayında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara’ya transfer olmuştu.

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 3

Başarılı sporcu cinsel tercihi nedeniyle uzun bir süre çok konuşulmuştu.

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 4

Ebrar Karakurt, bir dönem İmge ile yaşadığı aşka magazin gündeminden düşmüyordu.

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 5

Geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisine küfürlü gönderme yapan Ebrar son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 6

TikTok’tan “Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır” ifadeleriyle bir video paylaşan Karakurt’a yüzlerce yorum geldi.

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 7

Sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son olarak TikTok’tan “Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır” ifadeleriyle büyük ilgi gören bir video paylaştı.

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 8

“SÖYLE İÇİNDEN BANA GEÇENİ”

“Tuvaletteki teyzeler kız mıyım erkek miyim anlayamıyorlardır” yazılı videoda Karakurt bir şarkının “Söyle içinden bana geçeni” sözlerini tekrarladı.

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 9

Paylaşımına yüzlerce yorum gelen Karakurt ayrıca, bu karmaşıklık sebebiyle kafasına çantayla bile vurulduğunu itiraf etti.

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 10

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 11

Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge, yaptığı paylaşımlarla bir dönem magazin gündeminden düşmüyordu.

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 12

İşte güzel ismin öne çıkan bazı paylaşımları…

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 13

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 14

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 15

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 16

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 17

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 18

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 19

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 20

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 21

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 22

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 23

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Ebrar Karakurt'tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar - Sayfa 24
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