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Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’

Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’
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30 Mayıs 2022 - 13:04
Sahnedeki danslarıyla polemiklere neden olan Gülşen, o anlara bir yenisini ekledi. Konser maratonuna devam eden Gülşen, soluğu Azerbaycan’da aldı ve kalça dansıyla gündeme bomba gibi düştü.

Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’ - Sayfa 1

Sahne kıyafetleri ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Gülşen, o anlara bir yenisini daha ekledi.

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Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’ - Sayfa 2

Son olarak Bakü’de konser veren Gülşen çok konuşulan sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi.

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Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’ - Sayfa 3

Konserden görüntülerin Instagram’a düşmesi üzerine ünlü şarkıcı, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’ - Sayfa 4

Şarkıcıya hem eleştiri hem de övgü dolu yorumlar geldi.

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Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’ - Sayfa 5

Öte yandan Gülşen’in kalça dansı yaptığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.

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Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’ - Sayfa 6

Bir sosyal medya kullanıcısı ‘Dans gruptan ayrıldı’ ifadelerini kullanırken başka biri ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam’ yorumunda bulundu.

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Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’ - Sayfa 7

 

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Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’ - Sayfa 8

Gelen bazı olumsuz yorumlar ise şöyle…

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Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’ - Sayfa 9
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Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’ - Sayfa 10
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Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’ - Sayfa 11
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Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’ - Sayfa 12
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Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’ - Sayfa 13

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