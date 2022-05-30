Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’

Sahnedeki danslarıyla polemiklere neden olan Gülşen, o anlara bir yenisini ekledi. Konser maratonuna devam eden Gülşen, soluğu Azerbaycan’da aldı ve kalça dansıyla gündeme bomba gibi düştü.

Sahne kıyafetleri ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Gülşen, o anlara bir yenisini daha ekledi.

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Son olarak Bakü’de konser veren Gülşen çok konuşulan sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi.

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Konserden görüntülerin Instagram’a düşmesi üzerine ünlü şarkıcı, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Şarkıcıya hem eleştiri hem de övgü dolu yorumlar geldi.

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Öte yandan Gülşen’in kalça dansı yaptığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı ‘Dans gruptan ayrıldı’ ifadelerini kullanırken başka biri ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam’ yorumunda bulundu.

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Gelen bazı olumsuz yorumlar ise şöyle…

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