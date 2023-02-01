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Gözler yeni kurulacak Kabine’ye çevrildi! İşte adı geçen isimler

Gözler yeni kurulacak Kabine’ye çevrildi! İşte adı geçen isimler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mayıs 2023 - 15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanması sonrasında gözler yeni kurulacak Kabine’ye çevrildi. Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yerine Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürüten Seyfullah Hacımüftüoğlu’nu göreve getireceği konuşulurken, ekonominin başına Mehmet Şimşek’i, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerine Necdet Ünüvar’ı getirmeyi planladığı öne sürüldü. Erdoğan’ın Hulusi Akar’ın yerine de Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i göreve getirmesi gündemde.

Gözler yeni kurulacak Kabine'ye çevrildi! İşte adı geçen isimler

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ilk kez yapılan 2. tur oylamada yüzde 52,14 oy oranına ulaşarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından gözlerse kurulacak yeni Kabine’ye çevrildi.

ERDOĞAN’IN YOLA YENİ YÜZLERLE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Mevcut kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm isimlerin milletvekili seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yola tamamen yeni yüzlerle devam etmesi bekleniyor.

YENİ KABİNEYİ SEÇİM SONUÇLARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA AÇIKLAYACAK
14 Mayıs Pazar günü yapılan genel seçimde, yemin töreni yapılmaması nedeniyle bakanlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kadar görevlerini sürdürdü. TBMM’de bu hafta yemin töreninin yapılması bekleniyor. Törenle birlikte bakanların görevi sona erecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi seçim sonuçları kesinleştikten sonra açıklayacak.

SÜLEYMAN SOYLU’NUN YERİNE KİM GELECEK?
Anayasa’ya göre, milletvekilleri bakan olamıyor, kabineye atanacak isimler parlamento dışından seçiliyor. İstanbul’dan milletvekili seçilen Süleyman Soylu yerine İçişleri Bakanlığı koltuğu için kulislerde farklı isimler konuşuluyor. AK Parti’de, Soylu’nun vekillikten istifa ederek bakanlık koltuğuna oturması ihtimali hâlâ bütünüyle dışlanmıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİN HACIMÜFTÜOĞLU’NUN ADI GEÇİYOR
Ancak Erdoğan’ın tercihini Soylu’dan yana kullanmaması durumunda en çok güvendiği isimlerden, 2014’ten bu yana Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürüten Seyfullah Hacımüftüoğlu‘ndan yana kullanabileceği de konuşuluyor.

EFKAN ALA DA LİSTEDE
Daha önce Erdoğan’ın memleketi Rize’de valilik yapan Hacımüftüoğlu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinin ardından MGK Genel Sekreterliği’ne atanmıştı. T24’te yer alan kulis bilgisine göre İçişleri Bakanlığı için konuşulan bir diğer isim de eski İçişleri Bakanı Efkan Ala.

EKONOMİNİN BAŞINA MEHMET ŞİMŞEK İDDİASI
Yeni dönemde en kritik koltuklardan biri Nureddin Nebati’den boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu olacak. Erdoğan’ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek‘ten yeniden yararlanmak istediği biliniyor. Seçim öncesinde davet aldığı Erdoğan’la görüşen Şimşek, uzun yıllardır uluslararası şirketlerle yaptığı danışmanlık sözleşmelerini gerekçe göstererek, aktif siyasetin içerisinde yer almadı.

RAHAT ÇALIŞACAĞI GARANTİSİ VERİLİRSE…
DEVA Parti’ne de yakın bir görüntü çizen Şimşek’in, mevcut ekonomi politikaları konusundaki endişeleri nedeniyle AK Parti ile mesafeli olduğu konuşuluyordu. Ancak kampanya döneminde Erdoğan ile görüşen, AK Parti’nin bazı mitinglerine de katılan Şimşek’in, kararlarıyla ilgili rahat çalışacağı yönünde garantiler verilmesi halinde bakan olabileceği belirtiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA NECDET ÜNÜVAR
Milletvekili olmayan Sağlık Bakanı Koca’nın, bakan olarak da görev yapmayacağı konuşuluyor. Erdoğan’ın, Ankara Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan, eski Sağlık Komisyonu Başkanı ve eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar‘ı tercih edebileceği iddia edildi.

AKAR’IN YERİNE YAŞAR GÜLER Mİ GELİYOR?
Genelkurmay Başkanlığı’ndan sonra bu göreve getirilen Hulusi Akar, milletvekili seçildi. Erdoğan’ın, vekillikten istifasını isteyerek yeniden bakan olarak Akar’ı görevlendirmemesi halinde, mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler‘i bu görev için tercih edebileceği kulislerde öne sürülen iddialar arasında.

 

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