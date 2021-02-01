Berat Albayrak’tan Demirören Medyaya Operasyon

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Albayrak ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Pehlivan’ın iddiasına göre Berat Albayrak ve Serhat Albayrak, medyadaki nüfuzunu artırmak için CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı’yı Demirören Medya Grubu TV grup başkanı olarak göreve getirdi.

DEMİRÖREN’DE ALBAYRAK ATAMASI

Yeni Hazine ve maliye bakanının, Nureddin Nebati olmasının yankıları sadece ekonomide ve siyasette mi olacak sanıyorsunuz?

Yanılırsınız.

Bakın, neredeyse eşzamanlı olarak medyada da kritik bir atama yapıldı.

CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, Demirören Medya Grubu TV grup başkanı olarak atandı.

Peki, kimdi o Murat Yancı?

A Haber’in kuruluşunda yer alan bir isimdi. Yani Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’a çok yakın bir televizyoncuydu.

Serhat Albayrak

Peki, bu atama kararı ne anlama geliyordu?

Şu…

Nasıl ki Nureddin Nebati’nin “paranın patronu” olması, aslında bir zamanlar yardımcısı olduğu Berat Albayrak’ın kayyumu olmak ise…

Murat Yancı’nın Demirören’in tüm televizyonlarının patronu olması da aslında Serhat Albayrak’ın kayyumu olmaktı.

Ve Berat Albayrak’a yakın bir ismin Hazine ve maliye bakanı olması, Serhat Albayrak’ın da medyadaki etkisinin artması anlamına geliyordu.

Yani… İzlediğimiz sıradan bir atama değildi ve Demirören’in televizyonlarındaki yayın stratejisine de yansıyacaktı.