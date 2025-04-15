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FATİH TERİM’İN KIZI BUSE TERİM AMELİYAT OLDU!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Fatih Terim’in kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Günlerdir paylaşım yapmayan ve sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi vermeyen Terim, sonunda ameliyat olduğunu açıkladı.

“KÜÇÜK BİR OPERASYON”

Buse Terim, boyun fıtığı nedeniyle uzun süredir yaşadığı ağrılardan dolayı küçük bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Herkese merhaba, uzun süredir devam eden ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan ağrılarım ile ilerleyen boyun fıtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Buse Terim, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve takipçilerine içten teşekkürlerini iletti. Operasyon sonrası hastane odasından paylaştığı fotoğraf ise takipçilerini rahatlatmış oldu.

BOŞANMA SONRASI İLK PAYLAŞIM

Ünlü fenomen, geçtiğimiz günlerde eşi Volkan Bahçekapılı ile boşanmasının ardından sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmamıştı. Bu paylaşım, Buse Terim’in takipçilerine seslendiği ilk açıklama oldu.

Kaynak: www.ensonhaber.com

FATİH TERİM’İN KIZI BUSE TERİM AMELİYAT OLDU!
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