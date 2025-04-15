İBRAHİM YUMAKLI’DAN ‘ZİRAİ DON’ AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nisan ayında yaşanan kar yağışları ve zirai don olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, yaşanan olumsuz hava koşullarının tarımsal üretimi olumsuz etkilemediğini ve gıda arz güvenliği açısından herhangi bir problem bulunmadığını belirtti. “ZİRAİ DON OLAYI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR” Bakan Yumaklı, özellikle son dört günde hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle bazı bölgelerde zirai don, kar yağışı ve dolu olaylarının yaşandığını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu hava koşullarını çok yakından takip ettiklerini ve don olaylarının etkilerini en aza indirmek için çiftçilere gerekli uyarıları yaptıklarını söyledi. Yumaklı, özellikle -15 dereceye kadar düşen sıcaklıkların, meyve çeşitlerinde bazı hasarlara yol açtığını ancak stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde, özellikle hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar gibi ürünlerde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığını vurguladı. “GIDA ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİR TEHLİKE BULUNMUYOR” Yumaklı, gıda arz güvenliği açısından büyük bir tehlike bulunmadığını belirterek, “Kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin gibi bazı meyve türlerinde farklı derecelerde hasar meydana geldi, ancak bu durum stratejik ürünler için bir tehdit oluşturmuyor” dedi. Türkiye’nin 206 farklı tarım ürünüyle dünya çapında nadir örneklerden biri olduğunu belirten Yumaklı, yaşanan don olayının meyve gruplarında bazı kayıplara yol açtığını ancak bu durumun tarımsal üretimin devamını engellemediğini söyledi. “ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ” Bakan Yumaklı, çiftçilerin zararlarının tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için Tarım Sigortalarının (TARSİM) yaptırılmasının önemine değindi ve devletin sigorta primlerinin yüzde 70’ini karşıladığını hatırlattı. Yumaklı, “Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olan çiftçilerimizin hasar tespitleri çok daha hızlı yapılmaktadır” diyerek çiftçileri sigorta yaptırmaya ve kayıt olmaya teşvik etti.Kaynakj: www.ensonhaber.com