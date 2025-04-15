CHP LİDERİ ÖZEL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TAZMİNAT ÖDEYECEK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2022 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 75 bin lira manevi tazminat ödeyecek. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Özel’in aleyhine kesin hüküm vererek, tazminat ödemesine karar verdi.

ÇAĞLAYAN’DAKİ KONUŞMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, X hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel’in 26 Nisan 2022 tarihinde Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşma sonucu tazminat davası açıldığını duyurdu. Erdoğan’ın avukatı, Özel’in yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “yargı bağımsızlığını yok etmek” ve diğer haksız ithamlarla suçladığını belirtti. Mahkeme, bu suçlamalar nedeniyle 75 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN O AÇIKLAMASI

CHP lideri Özgür Özel, o dönemde CHP Grup Başkanvekili olarak Gezi Davası’yla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Özel, İstanbul Adliyesi önünde yaptığı konuşmada “Osman Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir” demişti. Bu ifadeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla Özgür Özel’e karşı 250 bin liralık tazminat davası açmıştı.

TANINAN HUKUKİ KARAR

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Özgür Özel’in açıklamalarını gerekçe göstererek, 75 bin liralık manevi tazminatın kesin olarak ödenmesine karar verdi. Özel’in bu karar sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödeme yükümlülüğü doğmuş oldu.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr