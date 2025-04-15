21 YAŞINDAKİ DAMAT, 47 YAŞINDAKİ KAYINVALİDESİNİ HAMİLE BIRAKTI

Sosyal medya, damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı konuşuyor. Esra Erol’un programında ortaya çıkan olayda 21 yaşındaki Cuma Doğan’ın, nişanlısının annesi 47 yaşındaki Güldane Şahin’i hamile bıraktığı iddia edildi. Bu skandal, kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan konusu haline geldi. SIK SIK EVİNE GİTMEYE BAŞLADI 21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan nişanlısı Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra, Dilek’in annesi Güldane Şahin’in evine sık sık gitmeye başladığı ve samimiyetlerini ilerlettikleri belirtiliyor. Dilek Şahin, programda yaptığı açıklamada, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatının tehdit edildiğini ifade etti. BİRLİKTE KAÇTILAR Dilek, babası Turan Şahin ile birlikte katıldığı programda, annesi Güldane’nin nişanlısı Cuma’yı kaçırdığını söyledi. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, nişanlısının acımasız biri olduğunu ve ondan korktuğunu dile getirdi. HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI Esra Erol’un programında yapılan açıklamalar sonucu, Güldane Şahin’in Cuma Doğan’dan 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bu açıklama izleyicileri şok etti. İLİŞKİLERİNİ SAVUNDULAR Güldane Şahin ve Cuma Doğan, programa birlikte katıldılar ve yaşadıkları ilişkiden pişman olmadıklarını söylediler. Programda yapılan sorulara cevap veren Cuma, “Evlenmeye kaçtık” diyerek ilişkilerini savundu. Esra Erol’un “Güldane Hanım sizin neyiniz oluyor?” sorusuna ise “Kaynanam oluyordu” cevabını verdi. Erol’un “Yani nişanlınızın annesi, hiç utanmıyor musun?” şeklindeki tepkisi ise Cuma’nın “Yok ablacığım” yanıtıyla karşılık buldu. RAHAT TAVIRLARI ÇILDIRTTI Damat ve kayınvalidenin canlı yayındaki rahat tavırları izleyenleri oldukça sinirlendirdi. Bu tavırlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve eleştirilere sebep oldu. GÜNDEM OLDU Bu olay, sadece izleyenleri değil, sosyal medyayı da salladı. Hamilelik iddialarının doğruluğu DNA testiyle netlik kazanacakken, olayın etik, ahlaki ve hukuki boyutları da tartışılmaya başlandı. RTÜK İNCELEME BAŞLATTI Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV’de yayımlanan Esra Erol’da programına ilişkin inceleme başlattı. Kurul, yayıncı kuruluşların özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini vurguladı. RTÜK, gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını belirtti.Kaynak: www.ensonhaber.com