Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı!

Özel gecelerde tercih ettiği kıyafetlerle sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü, bu defa derin göğüs dekolteli tulumuyla boy gösterdi. Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan oyuncunun paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen haftalarda bir davete katılmış ve transparan kıyafetiyle dikkat çekmişti. Sevgilisi Onur Ünlü’nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, şunları söylemişti: “Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum ‘fazla mı açık acaba diyorum’ o da ‘Hayır bence giymelisin’ diye beni yüreklendirdiği oluyor”