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Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı!

Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı!
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30 Kasım 2022 - 17:13

Özel gecelerde tercih ettiği kıyafetlerle sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü, bu defa derin göğüs dekolteli tulumuyla boy gösterdi. Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan oyuncunun paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen haftalarda bir davete katılmış ve transparan kıyafetiyle dikkat çekmişti. Sevgilisi Onur Ünlü’nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, şunları söylemişti: “Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum ‘fazla mı açık acaba diyorum’ o da ‘Hayır bence giymelisin’ diye beni yüreklendirdiği oluyor”

Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 2

Dün akşam başka bir davette boy gösteren Ergüçlü, tercih ettiği kostümle yine adından söz ettirdi.

Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 3

Derin göğüs dekolteli tulumuyla boy gösteren Ergüçlü, sosyal medyada davetten paylaşım yaptı ve kısa sürede gündem oldu.

Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 4

Oyuncunun paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 5

İşte Hazar Ergüçlü’nün cesur paylaşımları…

Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 6
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 7
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 8
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 9
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 10
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 11
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 12
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 13
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 14
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 15
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 16
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 17
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 18
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 19
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 20
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 21
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 22
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 23
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 24
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 25
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 26
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 27
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 28
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 29

Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 30

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