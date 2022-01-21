Galatasaray’da Domenec Torrent’ten yenilgi yorumu! ‘Ruh halimizle ilgili’

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenec Torrent’in sözleri;

Uzatmalarda 2 gol attılar. 1-2 olduktan sonra, gol atma şansımız vardı. İkinci yarıda daha iyi oynadığımıza inanıyorum. Savunmada ve ofansif olarak, birebirde kayıplarımız oluyor. Dönen topları kazanamıyoruz ve takım son 20 dakikada gerçekten sıkıntı yaşıyor.

KENDİMİZİ GELİŞTİRDİK

Yaklaşık 7-8 oyuncu eksiğimiz var. Bizim burada olma sebebimiz de takımın iyi sonuçlar çıkarmamasıydı. 7 günde daha iyi oynayabildiğimizi söyleyebiliriz. Kendimizi geliştirdik. Kendimizi daha çok geliştirmemiz gereken konu, ruh halimizle ilgili

DAHA İYİ SONUÇLAR ALMALIYIZ

Galatasaray gibi bir takım, yakışan sonuçlar almadığı zaman oyuncular da moral olarak etkileniyorlar. Taraftarları daha mutlu edebilmek için çok daha iyi oynamamız ve daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor.