ODEABANK ARTIK BAE’Lİ YATIRIMCILARIN

Türk bankacılık sektörü, yılın en dikkat çekici satın alım haberiyle sarsıldı. Türkiye’de faaliyet gösteren özel bankalardan biri olan Odeabank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) tarafından satın alındı. ADQ, Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumundan Odeabank’ın yüzde 96’lık hissesini devralarak bankanın yeni sahibi oldu.

Satış işlemi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu tarafından gerekli yasal onayların alınmasının ardından 26 Mart 2025 tarihi itibarıyla resmiyet kazandı. Böylece ADQ, Türkiye bankacılık sektörüne resmi olarak giriş yaptı.

BANK AUDİ ARTIK HİSSEDAR DEĞİL

Bu satın alım sürecinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise, Odeabank’ın önceki sahibi olan Lübnan merkezli Bank Audi ve diğer küçük hissedarların paylarını tamamen devretmesi oldu. Satışın ardından Bank Audi’nin Odeabank’taki hissesi sıfırlandı. Böylece bankanın tek hâkim hissedarı ADQ oldu.

ADQ’nun satın alma operasyonu, yalnızca bir sermaye yatırımı olarak değil, aynı zamanda BAE ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesi açısından da stratejik bir adım olarak yorumlandı. Uzmanlar, bu satın almanın bölgesel finansal iş birliklerinin ve Türkiye’ye olan yatırım ilgisinin artmasının bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

BDDK VE REKABET KURUMU ONAYLADI

Süreç ilk olarak 12 Mart 2025 tarihinde BDDK’nın onayıyla başladı. Ardından 20 Mart 2025 tarihinde Rekabet Kurumu da birleşme ve devralma işlemini onayladı. İlgili resmi izinlerin tamamlanmasının ardından 26 Mart 2025 itibarıyla devir işlemi tamamlandı ve ADQ, bankanın kontrolünü resmen devraldı.

Bu süreç boyunca ADQ yetkilileriyle Bank Audi arasında yürütülen müzakerelerin, uzun vadeli yatırım hedeflerini ve Türkiye’deki finans sektörüne olan güveni yansıttığı ifade edildi.

ADQ TÜRKİYE’DE BÜYÜME PEŞİNDE

BAE’nin en büyük varlık fonlarından biri olan ADQ, sağlık, lojistik, enerji ve finans sektörlerinde yatırımlarıyla tanınıyor. Odeabank’ın satın alınmasıyla birlikte ADQ, Türkiye’deki bankacılık alanında ilk kez büyük ölçekli bir yatırım yapmış oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan sektör kaynakları, ADQ’nun bu hamlesiyle Türkiye’de büyüme ve genişleme planlarını hızlandırabileceğini belirtiyor. Özellikle Türkiye’nin genç nüfusu, bankacılık sektöründeki dijital dönüşüm potansiyeli ve bölgesel ekonomik rolü, yatırımcılar için cazibe oluşturuyor.

ODEABANK YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Odeabank’ın üst düzey yönetiminde yapılacak değişiklikler ve yeni stratejiler henüz açıklanmış değil. Ancak satın alma sonrası bankanın dijital bankacılık, kurumsal müşteri hizmetleri ve perakende bankacılık alanlarında önemli yatırımlar yapacağı kulislerde konuşuluyor.

Yeni yönetimle birlikte bankanın kurumsal kimliğinde de güncellemeler yapılması, isminin ya da logosunun değişmesi gibi adımların gündeme gelebileceği de gelen bilgiler arasında.

EKONOMİSTLER NE DİYOR?

Ekonomistler, bu tür büyük çaplı satın alma işlemlerinin Türk finans piyasası için moral verici olduğunu belirtiyor. Özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinin artması, Türkiye’ye olan güvenin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Odeabank’ın BAE merkezli bir varlık fonuna devri, aynı zamanda Türk finans piyasasında uluslararası sermaye entegrasyonunun güçlenmesi açısından da stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr