GÖKSEL’DEN ESTETİK İDDİALARINA VİDEOLU YANIT: “BEN BUYUM!”

Son dönemde yüzündeki değişim nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturan ünlü şarkıcı Göksel, hakkında çıkan “estetik yaptırdı” iddialarına net bir yanıt verdi. Birçok kullanıcı, sanatçının son halini “tanınmaz” bulurken, bazıları da Testere filmindeki karaktere benzeterek eleştirilerini sosyal medyada paylaştı.
“TANIYAMADIM”, “MİMİK OYNAMIYOR” ELEŞTİRİLERİGöksel’in son paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada hızla yayılırken bazı takipçileri, “Artık tüm kadınlar birbirine benziyor”, “Göksel bu mu?”, “Botokstan yüzü donmuş gibi” gibi yorumlarda bulundu. Yüz hatlarındaki belirgin farklılıklar ve mimik kaybı iddiaları, estetik söylentilerini beraberinde getirdi.
“O FOTOĞRAFTAKİ KİŞİYİ TANIMIYORUM”Gelen yorumların ardından Göksel, kişisel sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaparak iddialara noktayı koydu. Şarkıcı, doğal haliyle kamera karşısına geçerek şunları söyledi:
“Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum. O kadar çok filtre, ışık oyunu ve yorum var ki… Gözünüze inandığınız kadar, kalbinize de inanın.”Göksel, estetik operasyon geçirdiğine dair haberleri kesin bir dille reddetti.