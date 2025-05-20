GÖKSEL’DEN ESTETİK İDDİALARINA VİDEOLU YANIT: “BEN BUYUM!”

“TANIYAMADIM”, “MİMİK OYNAMIYOR” ELEŞTİRİLERİ

“O FOTOĞRAFTAKİ KİŞİYİ TANIMIYORUM”

“Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum. O kadar çok filtre, ışık oyunu ve yorum var ki… Gözünüze inandığınız kadar, kalbinize de inanın.”

“TESTEREYE BENZETİLMİŞTİ”

YILLARA RAĞMEN GÜZELLİĞİNİ KORUYOR

Son dönemde yüzündeki değişim nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturan ünlü şarkıcı, hakkında çıkan “estetik yaptırdı” iddialarınaverdi. Birçok kullanıcı, sanatçının son halini “tanınmaz” bulurken, bazıları daeleştirilerini sosyal medyada paylaştı.Göksel’in son paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada hızla yayılırken bazı takipçileri, “Artık tüm kadınlar birbirine benziyor”, “Göksel bu mu?”, “Botokstan yüzü donmuş gibi” gibi yorumlarda bulundu. Yüz hatlarındaki belirgin farklılıklar ve mimik kaybı iddiaları, estetik söylentilerini beraberinde getirdi.Gelen yorumların ardından Göksel, kişisel sosyal medya hesabındanyaparak iddialara noktayı koydu. Şarkıcı, doğal haliyle kamera karşısına geçerek şunları söyledi:Göksel, estetik operasyon geçirdiğine dair haberleriBazı sosyal medya kullanıcıları, Göksel’in değişen yüz hatlarını “Testere” film serisinin korku karakterine benzeterek alaycı yorumlarda bulundu. Bu tarz benzetmeler, birçok hayranı tarafından da “saygısızlık” olarak yorumlandı.Göksel, 90’lı yıllardan bu yana müzik dünyasında başarılı projelere imza atan, duru sesi ve güçlü sahne performansıyla tanınan bir sanatçı. Geçmişten bugüne fiziksel görünümündeki farklılıklar zaman zaman gündeme gelse de, hayranlarının büyük kısmı Göksel’in