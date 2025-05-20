  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. GÖKSEL’DEN ESTETİK İDDİALARINA VİDEOLU YANIT: “BEN BUYUM!”

GÖKSEL’DEN ESTETİK İDDİALARINA VİDEOLU YANIT: “BEN BUYUM!”

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Son dönemde yüzündeki değişim nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturan ünlü şarkıcı Göksel, hakkında çıkan “estetik yaptırdı” iddialarına net bir yanıt verdi. Birçok kullanıcı, sanatçının son halini “tanınmaz” bulurken, bazıları da Testere filmindeki karaktere benzeterek eleştirilerini sosyal medyada paylaştı.

“TANIYAMADIM”, “MİMİK OYNAMIYOR” ELEŞTİRİLERİ

Göksel’in son paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada hızla yayılırken bazı takipçileri, “Artık tüm kadınlar birbirine benziyor”, “Göksel bu mu?”, “Botokstan yüzü donmuş gibi” gibi yorumlarda bulundu. Yüz hatlarındaki belirgin farklılıklar ve mimik kaybı iddiaları, estetik söylentilerini beraberinde getirdi.

“O FOTOĞRAFTAKİ KİŞİYİ TANIMIYORUM”

Gelen yorumların ardından Göksel, kişisel sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaparak iddialara noktayı koydu. Şarkıcı, doğal haliyle kamera karşısına geçerek şunları söyledi:
“Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum. O kadar çok filtre, ışık oyunu ve yorum var ki… Gözünüze inandığınız kadar, kalbinize de inanın.”
Göksel, estetik operasyon geçirdiğine dair haberleri kesin bir dille reddetti.

“TESTEREYE BENZETİLMİŞTİ”

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Göksel’in değişen yüz hatlarını “Testere” film serisinin korku karakterine benzeterek alaycı yorumlarda bulundu. Bu tarz benzetmeler, birçok hayranı tarafından da “saygısızlık” olarak yorumlandı.

YILLARA RAĞMEN GÜZELLİĞİNİ KORUYOR

Göksel, 90’lı yıllardan bu yana müzik dünyasında başarılı projelere imza atan, duru sesi ve güçlü sahne performansıyla tanınan bir sanatçı. Geçmişten bugüne fiziksel görünümündeki farklılıklar zaman zaman gündeme gelse de, hayranlarının büyük kısmı Göksel’in doğal güzelliğini ve zarafetini koruduğu görüşünde.

GÖKSEL’DEN ESTETİK İDDİALARINA VİDEOLU YANIT: “BEN BUYUM!”
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp