ASLI VE SARUHAN HÜNEL’İN ACI GÜNÜ!

Ünlü sunucu Aslı Hünel ve oyuncu Saruhan Hünel, anneleri Şükran Hünel’in vefatıyla sarsıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören ve sağlık durumu nedeniyle sık sık dua istenen Şükran Hünel’in hayatını kaybettiği haberi, Hünel kardeşler tarafından sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

“TARİFİ OLMAYAN BİR ACI İÇİNDEYİZ”

Aslı Hünel yaptığı paylaşımda, annelerine duyduğu sevgiyi ve yaşadıkları büyük kaybı şu sözlerle ifade etti:

“Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel Hakk’ın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz.”

CENAZE DETAYLARI AÇIKLANDI

Aslı Hünel, paylaşımında annesinin cenaze bilgilerine de yer verdi:

“Canımız annemizin cenazesi, 21 Mayıs Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanımıza defnedilecektir. Dualarınızı eksik etmeyin.”

MAGAZİN VE SANAT CAMİASINDAN TAZİYE YAĞDI

Sanat dünyasından pek çok ünlü isim, Hünel kardeşlere başsağlığı mesajları ile destek verdi. Sosyal medyada #AslıHünel ve #SaruhanHünel etiketleriyle birçok taziye paylaşımı yapılırken, sevenleri de aileye sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Saruhan Hünel, “Aynalı Tahir” dizisiyle hafızalara kazınmış, Aslı Hünel ise uzun yıllardır müzik ve televizyon kariyerinde başarılı projelere imza atmıştı. Annesiyle olan güçlü bağları, yaptıkları önceki açıklamalarda da sık sık dile getirilmişti.