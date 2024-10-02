Emekli banka promosyonu rekor seviyeye çıktı! Kampanyalar katlandıkça katlandı

MARKET, SAĞLIK, ECZANE VE KÜLTÜREL FAALİYET HARCAMALARINDA YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM

Özellikle market harcamalarında yüzde 10’luk bir indirim sağlıyor bazı kamu bankaları, tabii emeklilerin o bankaların kartıyla yaptığı harcamalarda. Sağlık harcamalarında yüzde 10 ile 20 arasında değişen indirimler var. Eczane harcamalarında yüzde 20’yi bulan indirimler var, tiyatro ve sinema gibi kültürel faaliyetlerde de yüzde 50’yi bulan indirimler var. Bankalardan bu kampanyalardan faydalanabilirsiniz

“EMEKLİNİN İŞİNE GELİYOR”

Bu kampanyalardan faydalanırken mutlaka bankanın sizin önünüze koyduğu şartlara bakın. Çünkü hiçbir hizmet bedava verilmiyor. Netice itibarıyla banka bazı şartlar öne sürmüş olabilir. O yüzden okumadan bazı şeyleri imzalamamak lazım. Kampanyaları karşılaştırıp hangisi daha avantajlı geliyorsa ondan faydalanılabilir. Özellikle yüksek promosyonda o şartlar konuluyor. Hatta bana emekli getir diyen bankalar var. Bu rekabet emeklinin işine geliyor. Her maaş artışında, temmuzda arttı ocakta da artacak, bu promosyon miktarları da katlanıyor.”

Diğer yandan Ekonomim’de yer alan habere göre; bankaların ekim ayının gelmesiyle beraber verdiği promosyon ödemesi miktarları da belli oldu