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Ayçiçek yağı indirime girdi

Ayçiçek yağı indirime girdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ocak 2024 - 14:58
Uygun fiyatlı ayçiçek yağı arayanlar için Tarım Kredi’den sürpriz açıklama geldi. 12 Ocak tarihine kadar Tarım Kredi markette 5 litre ayçiçek yağı indirime girdi.

Tarım Kredi Kooperatif Market Ocak ayı indirimleri ile vatandaşların yüzlerini güldürmeye başladı. Tarım Kredi de 6-12 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirim fırsatları belli oldu.

TARIM KREDİ’DE BÜYÜK İNDİRİM VAR

Tarım Kredi Marketlerinde yılın ilk indirim kampanyası gerçekleştiriyor. 6-12 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirim fırsatları ile vatandaşa uygun fiyatlı ürün satışı gereçekleştirecek.

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1 LİTRE AYÇİÇEK YAĞINDA İNDİRİM VAR

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde 5 litre Ayçiçek yağının dışında aynı zamanda 1 litre ayçiçek yağında da indirim var. 6-12 Ocak tarihlerinde Tarım Kredi Market mağazalarından 1 litre ayçiçek yağını 39,50 TL’den satın olabilirsiniz.

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