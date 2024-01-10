Uygun fiyatlı ayçiçek yağı arayanlar için Tarım Kredi’den sürpriz açıklama geldi. 12 Ocak tarihine kadar Tarım Kredi markette 5 litre ayçiçek yağı indirime girdi.

Tarım Kredi Kooperatif Market Ocak ayı indirimleri ile vatandaşların yüzlerini güldürmeye başladı. Tarım Kredi de 6-12 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirim fırsatları belli oldu.

TARIM KREDİ’DE BÜYÜK İNDİRİM VAR

Tarım Kredi Marketlerinde yılın ilk indirim kampanyası gerçekleştiriyor. 6-12 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirim fırsatları ile vatandaşa uygun fiyatlı ürün satışı gereçekleştirecek.

1 LİTRE AYÇİÇEK YAĞINDA İNDİRİM VAR

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde 5 litre Ayçiçek yağının dışında aynı zamanda 1 litre ayçiçek yağında da indirim var. 6-12 Ocak tarihlerinde Tarım Kredi Market mağazalarından 1 litre ayçiçek yağını 39,50 TL’den satın olabilirsiniz.