Gizem Karaca’dan üzücü haber: Bitkin haldeki fotoğrafını paylaştı

“Günlerdir story atmıyorum fark edenler olmuş ne tatlısınız. İyiyim keyifsizim bi kaç gündür çünkü başta ağır bi grip geçiriyorum sanmıştım. 3-4 gündür grip ve soğukalgınlığı ilaçları ve vitaminlere abandım ama baktım geçmiyor bugün doktora gittim ve öğrendim ki covid pozitifmişim. Şaka gibi covid zamanı bir kere olmadım üstüne çalışıyordum full setteydim. Şimdi bu kadar modası geçmişken yakalandım. Neyse arkadaşlar bi tık fazla salmışız galiba, hapşırırken ağzını kapamayan var, marketlerde dezenfekte bile bulamadım. Neyse bol bol kapya biber yiyin sanal kardeşlerim”