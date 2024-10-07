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Gizem Karaca’dan üzücü haber: Bitkin haldeki fotoğrafını paylaştı

Gizem Karaca’dan üzücü haber: Bitkin haldeki fotoğrafını paylaştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Ekim 2024 - 15:44
Güzel oyuncu Gizem Karaca’dan kötü haber geldi. Instagram hesabından açıklamada bulunan Karaca, hastalığını açıkladı. Karaca takipçilerine tavsiyede bulundu.

Gizem Karaca’dan üzücü haber: Bitkin haldeki fotoğrafını paylaştı - Sayfa 1

Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım, İçimdeki Fırtına, Safir gibi birçok dizide rol alan güzel oyuncu Gizem Karaca bu sefer yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi.

 

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Gizem Karaca’dan üzücü haber: Bitkin haldeki fotoğrafını paylaştı - Sayfa 2

ÜZEN HABER GELDİ

Son olarak Safir dizisinde rol alan oyuncu Gizem Karaca’dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Karaca kötü haberi sosyal medya hesabından verdi.

 

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Gizem Karaca’dan üzücü haber: Bitkin haldeki fotoğrafını paylaştı - Sayfa 3

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karaca, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bitkin haldeki fotoğrafını paylaşan Karaca Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı…

 

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Gizem Karaca’dan üzücü haber: Bitkin haldeki fotoğrafını paylaştı - Sayfa 4

“Günlerdir story atmıyorum fark edenler olmuş ne tatlısınız. İyiyim keyifsizim bi kaç gündür çünkü başta ağır bi grip geçiriyorum sanmıştım. 3-4 gündür grip ve soğukalgınlığı ilaçları ve vitaminlere abandım ama baktım geçmiyor bugün doktora gittim ve öğrendim ki covid pozitifmişim. Şaka gibi covid zamanı bir kere olmadım üstüne çalışıyordum full setteydim. Şimdi bu kadar modası geçmişken yakalandım. Neyse arkadaşlar bi tık fazla salmışız galiba, hapşırırken ağzını kapamayan var, marketlerde dezenfekte bile bulamadım. Neyse bol bol kapya biber yiyin sanal kardeşlerim”

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