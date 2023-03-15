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‘Güldür Güldür’ oyuncusu Meltem Yılmazkaya evlendi

‘Güldür Güldür’ oyuncusu Meltem Yılmazkaya evlendi
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15 Mart 2023 - 11:56

Güldür Güldür oyuncusu Meltem Yılmazkaya, bir süredir birlikte olduğu Kadir Doğan ile evlendi. Yılmazlkaya, güzel haberi Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

“Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak ‘evet’i , ona da cesaret ettik… Bir süre önce…”

 

Güldür Güldür oyuncusu Meltem Yılmazkaya evlendi: Ne yüzümüz, ne gönlümüz elvermedi eğlenmeye

 

“Kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye. Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde… Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :)”

 

Güldür Güldür oyuncusu Meltem Yılmazkaya evlendi: Ne yüzümüz, ne gönlümüz elvermedi eğlenmeye

 

“Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm , saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız, bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim… Seni… Bizi”

 

Güldür Güldür oyuncusu Meltem Yılmazkaya evlendi: Ne yüzümüz, ne gönlümüz elvermedi eğlenmeye

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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