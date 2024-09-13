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Müjdeli haberi böyle duyurdu!

Müjdeli haberi böyle duyurdu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Eylül 2024 - 13:55
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız Paris’te futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenmişti. Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı’nın bebek beklediği de ortaya çıkmıştı. Bebek göründü. Ünlü oyuncu belirginleşen göbeğiyle bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Müjdeli haberi böyle duyurdu! Melisa Aslı Pamuk'tan 'ateşli anne' uyarısı - Sayfa 1

 

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.

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Müjdeli haberi böyle duyurdu! Melisa Aslı Pamuk'tan 'ateşli anne' uyarısı - Sayfa 2

Instagram hesabından soyadını ‘Yazıcı’ olarak değiştiren ünlü isim, sevgilisi ile evlendiklerini birkaç kare paylaşarak takipçilerine duyurmuştu.

 

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Müjdeli haberi böyle duyurdu! Melisa Aslı Pamuk'tan 'ateşli anne' uyarısı - Sayfa 3

‘ATEŞLİ ANNE UYARISI’

Gelen dizi ve film tekliflerini bebek beklediği için geri çevirdiği iddia edilen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından karnı burnunda fotoğraf paylaştı.

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Müjdeli haberi böyle duyurdu! Melisa Aslı Pamuk'tan 'ateşli anne' uyarısı - Sayfa 4

Melisa Aslı Pamuk fotoğrafa, ‘Ateşli anne uyarısı’ notunu düştü.

 

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Müjdeli haberi böyle duyurdu! Melisa Aslı Pamuk'tan 'ateşli anne' uyarısı - Sayfa 5

33 yaşındaki oyuncunun karelerine yorum ve beğeni yağdı.

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