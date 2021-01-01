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Bella Thorne’dan Noel’e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! “Senin gibisini…”

Bella Thorne’dan Noel’e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! “Senin gibisini…”
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27 Aralık 2021 - 15:55

Bella Thorne’dan Noel’e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! “Senin gibisini…”

Cesur paylaşımları ile gündemden düşmeyen Disney kanalının şöhrete kavuşturduğu genç kuşak yıldızlardan olan Bella Thorne, yine gündemde. Oyuncu, şarkıcı ve yönetmenlik yapan ünlü model Bella Thorne jartiyerli Noel pozu verdi.

Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 1

Biseksüel olduğunu açıklayan ünlü model Bella Thorne, gündemden düşmüyor.

Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 2

jartiyerli Noel pozu ile gündeme gelen ünlü yıldızın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 3

 Erotik klipleri ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Thorne, Onlyfans hesabı sayesinde kazandığı parayla tanınıyor.

Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 4

Onlyfans’ta hesabı açınca ise 24 saatte rekor kırdı. Ünlü isim 24 saat içinde 1 milyon dolar kazanmıştı. İlk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçen tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu CeCe Jones karakteri ile tanındı.

Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 5

İlk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçen tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu CeCe Jones karakteri ile tanındı.

Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 6

Amerikalı oyuncu son olarak senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturdu.

Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 7

Bella Thorne son olarak yeni yıl için seksi iç çamaşırlarını giyip pozlar verdi.

Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 8

“SENİN GİBİSİNİ”

Bella Thorne paylaşımına ise “Bu yıl Noel Baba’dan ne istedin?” sorusunu ekleyince yorum yağdı.

Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 9

Çoğu takipçi ünlü oyuncunun bu sorusuna “Senin gibisini” yanıtını verdi.

Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 10

İşte o paylaşımları…

Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 11
Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 12
Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 13
Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 14
Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 15
Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 16
Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 17
Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 18
Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 19
Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 20
Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 21

Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 27

Bella Thorne'dan Noel'e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! "Senin gibisini..." - Sayfa 28

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