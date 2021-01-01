Bella Thorne’dan Noel’e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! “Senin gibisini…”

Onlyfans’ta hesabı açınca ise 24 saatte rekor kırdı. Ünlü isim 24 saat içinde 1 milyon dolar kazanmıştı. İlk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçen tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu CeCe Jones karakteri ile tanındı.