Bella Thorne’dan Noel’e özel nefes kesen jartiyerli pozlar! “Senin gibisini…”
Cesur paylaşımları ile gündemden düşmeyen Disney kanalının şöhrete kavuşturduğu genç kuşak yıldızlardan olan Bella Thorne, yine gündemde. Oyuncu, şarkıcı ve yönetmenlik yapan ünlü model Bella Thorne jartiyerli Noel pozu verdi.
Biseksüel olduğunu açıklayan ünlü model Bella Thorne, gündemden düşmüyor.
jartiyerli Noel pozu ile gündeme gelen ünlü yıldızın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Erotik klipleri ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Thorne, Onlyfans hesabı sayesinde kazandığı parayla tanınıyor.
Onlyfans’ta hesabı açınca ise 24 saatte rekor kırdı. Ünlü isim 24 saat içinde 1 milyon dolar kazanmıştı. İlk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçen tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu CeCe Jones karakteri ile tanındı.
İlk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçen tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu CeCe Jones karakteri ile tanındı.
Amerikalı oyuncu son olarak senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturdu.
Bella Thorne son olarak yeni yıl için seksi iç çamaşırlarını giyip pozlar verdi.
“SENİN GİBİSİNİ”
Bella Thorne paylaşımına ise “Bu yıl Noel Baba’dan ne istedin?” sorusunu ekleyince yorum yağdı.
Çoğu takipçi ünlü oyuncunun bu sorusuna “Senin gibisini” yanıtını verdi.
İşte o paylaşımları…