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Erhan Çelik’in Eşi Özlem Gültekin’den Şantaj İddiası: 15 Milyon Liralık Senet!

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Ünlü haber sunucusu ve gazeteci Erhan Çelik, eşi Özlem Gültekin’den gelen şantaj suçlamalarıyla gündeme geldi. Özlem Gültekin, boşanma sürecinde eşi tarafından tehdit ve şantaja uğradığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Özlem Gültekin, Erhan Çelik’in kendisine 15 milyon liralık senet imzalatmaya zorladığını belirtti.

Evli oldukları dönemdeki tartışmalar ortaya çıktı

Erhan Çelik ve Özlem Gültekin, 2019 yılında dünya evine girmişti ve evliliklerinden 4 yaşında bir çocukları bulunuyor. Ancak, çiftin evliliği ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Özlem Gültekin, eşinin başka kadınlarla ilişkiler yaşadığını, iş seyahatlerini bahane ederek haftalarca evine dönmediğini ve aile hayatına hiçbir şekilde katkı sağlamadığını öne sürdü. Bu sebeplerle Özlem Gültekin, ‘zina’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle 50 milyon lira tazminat talep ederek boşanma davası açtı.

Şantaj ve Tehdit Suçlamaları

Özlem Gültekin, boşanma sürecinde eşi Erhan Çelik’in kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, buna ek olarak tehdit ve şantajla bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalatmaya çalıştığını iddia etti. Gültekin, savcılığa sunduğu suç duyurusunda, Erhan Çelik’in “Benden boşanamazsın, seni öldürürüm, meslek hayatını bitiririm, çocuğu senden alırım” şeklinde tehditlerde bulunduğunu açıkladı.
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Avukatı Altın Mimir’in savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Özlem Gültekin’in imzaladığı senedin korku ve acı içerisinde atıldığı belirtilerek, Erhan Çelik’in ‘şantaj’, ‘nitelikli yağma’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sürece Dair Gelişmeler

Erhan Çelik hakkında başlatılan soruşturma devam ederken, şantaj ve tehdit suçlamaları gündeme gelmeye devam ediyor. Özlem Gültekin’in avukatı, müvekkilinin elleri titreyerek imzaladığı senedi dosyaya delil olarak sundu. Bu dava, ünlü sunucu Erhan Çelik için büyük bir dönüm noktası olabilir.Kaynak: HürriyuetKaynak:Yeniçağ Gazetesi

Erhan Çelik’in Eşi Özlem Gültekin’den Şantaj İddiası: 15 Milyon Liralık Senet!
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