Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi oldu.