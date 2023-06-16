Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi oldu.
Yapılan yeni görevlendirmelere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi oldu.
KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın torunu Rauf Alp Denktaş, Varşova Büyükelçisi oldu. Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Büyükelçisi oldu.
Bakan Fidan’ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şöyle:
-Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci getirildi.
-Paris Büyükelçiliğine Yunus Demirer getirildi.
-Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen getirildi.
-Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül getirildi.
-Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç getirildi.
KAYNAK:www.posta.com.tr