Gezeravcı’nın uzaydan yeni görüntüler! Mutluluğu yüzünden okundu

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya ulaşır ulaşmaz çekildikleri fotoğrafı paylaştı.
Türkiye’nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda astronot arkadaşları ile mutlu oldukları ana ait fotoğraf paylaştı. Paylaşımının altına Gezeravcı, “Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış” dedi.
İSTASYONA ULAŞIR ULAŞMAZ ÇEKİLDİKLERİ İLK FOTOĞRAF
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaya çıkmasının ardından kapsüllerinin kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra fotoğraf çekindi. Fotoğraf karesinde, Gezeravcı ve diğer astronot arkadaşları ile yüzlerindeki mutluluk görünüyor.
MUTLULUKLARI YÜZÜNDEN OKUNUYOR
Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan Gezeravcı, “Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış. Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor” diye konuştu.
20 OCAK’TA KENETLENDİLER
20 Ocak’ta Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 36 saat süren yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) başarıyla kenetlenmişti. Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan UUİ’ye kenetlenme anı, Axiom Space’in internet sitesinden canlı yayınlanmıştı.
DENEYİMLERİNİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞACAK
Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek. Samsun, Kocaeli, Hatay, Diyarbakır, Konya ve Balıkesir’den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak. Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale’nin fotoğraflarını çekecek. Mersin’in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı’nı da fotoğraflayacak.