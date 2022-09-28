Gericilerin Son Hedefi İrem Derici: Elazığ Konserini Hüda Par İptal Ettirdi

Elazığ’da 30 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleşecek olan Salçalı Köfte Festivali’nde sahne alacak olan şarkıcı İrem Derici’nin konserinin, bazı siyasi parti ve STK’ların Derici’yi hedef alan açıklamaları sonrasında iptal edileceği öğrenildi. Konseri iptal edilen İrem Derici, karara tepki göstererek, “Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım; bende renk, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaz!” ifadelerini kullandı.

Elazığ’da gelenekselleşen ve bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Salçalı Köfte Festivali’nde sahne alacak olan şarkıcı İrem Derici, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) İl Başkanı Yasin Kavaklı tarafından hedef alınmıştı. İrem Derici’nin konserinin iptal edilmesine yönelik baskılar sonrasında festivali organize eden Elazığ Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, festivalde İrem Derici konserinin iptal edileceğini açıkladı.

“Ben sanatçıyım; bende renk, dil, din, ırk cinsiyet ayrımı olmaz!”

Konseri iptal edilen İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

“Tarih 30 Aralık 2021, Elazığ konserimiz. Görüyorsunuz izdihamı, sevgi selini! Elazığ halkı beni istememezlik yapmamıştır, buna eminim. Bizim her zaman özel bir bağımız oldu.

Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz. En kısa zamanda bir şekilde sizinle buluşup şarkılarımı bağıra çağıra söyleyeceğim. Bunu da buraya not edin!

Bende renk, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaz! Ben sadece severim, hem de çok severim!

Seni çok seviyorum Elazığ!